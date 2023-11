Il mondo capovolto, Andrea Cantone presenta il suo nuovo romanzo a Candelo

La biblioteca civica L. Pozzo di Candelo, in collaborazione con l’associazione Orizzonti Creativi, presenta il nuovo romanzo di Andrea Cantone “Il mondo capovolto” venerdì 25 novembre alle 17, presso il Centro Culturale Le Rosminiane di Via Matteotti 48 .

Sullo sfondo dei drammatici eventi scatenati dalla Seconda Guerra Mondiale, i destini degli emigrati italiani in Africa s’intrecciano attraverso due continenti. Tutto inizia un lunedì mattina: è il 10 giugno 1940, il mondo si capovolge e la Nigeria, colonia inglese, diventa nemica. L’Italia entra in guerra contro Francia e Gran Bretagna, e quello stesso giorno Alessandro Testa viene arrestato insieme ai suoi connazionali. La loro vita sembra ormai segnata. Prima internati in luoghi di prigionia nella città di Lagos, poi, come accadeva agli schiavi africani nei secoli precedenti, imbarcati e mandati nei campi di prigionia in Giamaica e costretti a lavorare per il governo inglese.

“Mondo capovolto” racconta le incredibili e autentiche vicende rimaste nascoste nelle pieghe del tempo e nelle soffitte dei discendenti dei primi italiani che affrontarono il continente africano. Di come andarono incontro all’ignoto e alla disperazione rendendo eroiche le sofferenze più intime, le piccole battaglie e i trionfi quotidiani di ognuno di loro. “Il romanzo, ambientato tra il continente africano e quello americano, dice Andrea Cantone, è ispirato ad una storia vera, frutto di uno studio attento e approfondito di diari privati, documenti storici originali e racconti di un vissuto tanto vero quanto profondo”. Il libro, presentato il 5 ottobre scorso, dopo pochissimi giorni ha esaurito la prima tiratura ed è già in ristampa: la storia, appassionante, è il seguito di un altro grande successo di Andrea Cantone, “La luce dell’Equatore”.

Protagonista, in entrambi i romanzi, è un giovane migrante che dal piccolo centro di Roasio raggiunge la Nigeria per cercare fortuna. “La luce dell’Equatore” è una storia di fatica e di impegno, “epica della migrazione propositiva” in cui i protagonisti sono “uomini con l’avventura nel sangue e il coraggio nel cuore”. “Mondo Capovolto” è il seguito di quella storia, e ricomincia nello stesso tempo e nello stesso spazio: 10 giugno 1940, a Lagos…mentre la radio annunciava che l’Italia era entrata in guerra contro la Francia ed il Regno Unito. La Nigeria diventa territorio nemico per gli Italiani che vivono laggiù e la loro vita cambia bruscamente.

Il libro di Andrea Cantone sta ottenendo un grande successo di pubblico e di critica ed è un privilegio poterlo presentare nella nostra biblioteca; l’autore dialogherà con la prof.ssa Eleonora Veneri, che saprà evidenziare spunti interessanti. Cantone è un autore capace di coinvolgere il lettore, raccontando i fatti con grande immediatezza e dovizia di particolari. Le sue opere, oltre a regalarci il piacere di una lettura avvincente, ci inducono alla profonda riflessione su temi che accomunano l’epoca in cui sono ambientati i suoi romanzi alla nostra: l’emigrazione, la guerra, l’incertezza per il futuro.