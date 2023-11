Calcio, Cossato esulta e la Biellese rallenta: sfida a due in Prima tra Valle Elvo e Cervo (foto di repertorio)

Esulta il Città di Cossato, un po' meno la Biellese. Sono i verdetti della giornata di Eccellenza, con i blues che lasciano finalmente l'ultimo posto del raggruppamento, grazie al successo per 2 a 1 sullo Stresa. Fallisce l'assalto ai quartieri nobili da parte dei lanieri, a causa del 2-2 rimediato con il Lascaris.

In Promozione, il Ceversama e il Fulgor Valdengo calano il poker su Omegna e Momo mentre Chiavazzese e Valdilana Biogliese cadono al tappeto con LG Trino e Cameri. In Prima Categoria, si registra la tremenda batosta del Ponderano, travolto 6 a 1 dal Santhià, ora fanalino di coda e superato dal Vigliano che, a Serravalle, coglie la seconda vittoria stagionale. In testa al girone, è sempre sfida a due tra Valle Cervo Andorno (3 a 1 al Bajo La Serra) e Valle Elvo (2 a 1 al Cigliano), ferme a 24 punti. Il Gaglianico, invece, raccoglie un punto con la Virtus Vercelli (2-2).

Infine, in Seconda, le Torri capoliste rallentano la propria marcia, incappando nel 2-2 esterno con il Valdigne. Crollano in casa gli undici de La Cervo (superati 3 a 0 dal River Plaine) e il Pollone, ora all'ultimo posto in classifica.