Funivia di Oropa, nominata la commissione che valuterà chi si occuperà dello studio di fattibilità

Dopo un primo bando andato deserto, il nuovo pubblicato dal Comune che ha come obiettivo il rilancio delle funivie di Oropa, ha destato interesse. E proprio in questi giorni, è stata nominata la commissione Giudicatrice che valuterà le domande presentate in Comune per potersi occupare della redazione dello studio di fattibilità. Il criterio utilizzato sarò quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa

In qualità di Presidente della Commissione di gara è stata nominata l’Arch. Simona Maria Anglesio, Dirigente del Settore Opere Pubbliche del Comune di Biella; In qualità di Commissario: l’Arch. Ettore Pozzato l’Arch. Marco Siletti, con funzioni anche di segretario verbalizzante Funzionari del Settore Opere Pubbliche del Comune di Biella.

L'esecutivo sarà il prossimo passo. L’impianto delle funivie Oropa è fermo da dicembre 2021. A settembre 2022 è stato pubblicato un primo bando per individuare operatori interessati ad effettuare i lavori all’impianto e riqualificazione dell’intera Conca, che però era andato deserto. A maggio era quindi stato pubblicato un nuovo avviso.