Funivia di Oropa, in chiusura lo studio di fattibilità

La neve, inaspettata, ha creato qualche intoppo, ma alla fine i lavori per fare ripartire la funivia di Oropa stanno procedendo comunque. Altevie, la società con sede nell'Aquila specializzata negli ambiti dell’ingegneria per la montagna, funiviaria ed ambientale alla quale il Comune di Biella ha commissionato lo studio di fattibilità, per via della neve non ha potuto materialmente raggiungere alcuni punti dell'impianto per portare a termine quando gli è stato demandato dall'amministrazione. Visto che il maltempo non ha però lasciato scampo, si è dunque attrezzata con droni e sta proseguendo per le verifiche del caso. Compito dell'azienda è redigere un documento nel quale si capisca esattamente dove e in che modo intervenire.

L'assessorato al Turismo e alla Montagna sta dunque per ricevere il documento, grazie al quale sarà possibile fare il bando per assegnare i lavori per rimettere in senso l'impianto.

Come per la funicolare, anche per la funivia si tratterà di un bando di respiro europeo, in quanto l'intervento ha un importo superiore ai 5 milioni di euro.

L’impianto delle funivie Oropa è fermo da dicembre 2021. A settembre 2022 è stato pubblicato un primo bando per individuare operatori interessati ad effettuare i lavori all’impianto e riqualificazione dell’intera Conca, che però era andato deserto. A maggio era quindi stato pubblicato un nuovo avviso.

Sempre a Oropa il Comune grazie agli avanzi dei fondi alluvionali che metterà a disposizione la Regione Piemonte interverrà per rendere nuovamente percorribile il ponte lungo la Passeggiata dei Preti.