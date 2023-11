Funivia di Oropa, si intravede un futuro: chiuso il bando ci sono degli interessati a realizzare lo studio di fattibilità

Spetterà ora alla commissione nominata ad hoc, valutare se le domande che sono arrivate in Comune delle ditte che sono interessate a realizzare lo studio di fattibilità tecnico economica possono essere accolte o meno. Ma il fatto, è che dopo un primo andato deserto, il nuovo pubblicato dal Comune che ha come obiettivo il rilancio delle funivie di Oropa, ha destato interesse.

L'assessore alla Montagna Barbara Greggio non nasconde la sua soddisfazione: "Sia chiaro che devono ancora essere fatte tutte le valutazioni del caso perchè il bando si è chiuso in questi giorni - commenta - , quindi le domande devono ancora essere esaminate nei dettagli. Di per sé è però già una buona notizia il fatto che ci siano interessati a realizzare lo studio di fattibilità tecnico economica, quello che per il vecchio codice degli appalti venina chiamato progetto definitivo".

L'esecutivo sarà il prossimo passo. "Una volta che avremo lo studio di fattibilità in mano, procederemo con un nuovo bando - conclude l'assessore - , questa volta per redarre il progetto esecutivo, e dare quindi nuova vita all'impianto".

L’impianto delle funivie Oropa è fermo da dicembre 2021. A settembre 2022 è stato pubblicato un primo bando per individuare operatori interessati ad effettuare i lavori all’impianto e riqualificazione dell’intera Conca, che però era andato deserto. A maggio era quindi stato pubblicato un nuovo avviso.