Valdilana, al Teatro Giletti di Ponzone “I Cabarettanti”

“I Cabarettanti” saranno protagonisti di una serata di musica e spettacolo sabato 18 novembre, alle 21 al Teatro Giletti di Valdilana Ponzone.

“I Cabarettanti”, gruppo musicale che nasce a Varallo Sesia alla fine degli anni 90, in origine erano 4 e i proponevano musica per lo più dialettale e spettacoli accompagnati essenzialmente da chitarra e fisarmonica, utilizzando canzoni dell'osteria, della tradizione popolare e brani satirici i cui testi erano spesso scritti dai componenti stessi del gruppo.

Per avvalorare il progetto che si stava man mano concretizzando, il fondatore e frontman del gruppo Daniele Curri, che oggi viene ricordato con grande stima e profondo affetto, ha dato vita ad un’Associazione culturale, “I Cabarettanti”, che, nel corso degli anni ha cercato, insieme alle proprie proposte musicali e culturali, di privilegiare l’aspetto benefico, portando il gruppo ad organizzare e partecipare a molteplici manifestazioni, raccogliendo fondi a favore di associazioni di volontariato locali e non, sempre con lo scopo di sensibilizzare gli spettatori ad aiutare le persone in difficoltà.

Dal 2005 molte sono state le collaborazioni con musicisti locali tra i quali Lucia Piscetta ed Eraldo Sommacal e poi Enrico Maron Pot, Nino Bonaccorso e Piero Facciotti, quest’ultimi affiancando gli storici componenti Pasqualino Sisca, Umberto Cassani, Paolo Rastelli e Fabrizio Ponzetto, compongono la formazione musicale attuale.