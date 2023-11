Sci Club Salussola apre le iscrizioni ai corsi 2023/2024: “35 anni insieme, fatti di sport ed inclusività”

Un Club, dieci maestri, tanta passione e tre grandi obiettivi: inclusività, sostenibilità e diffusione dello sport. È con questa filosofia che Sci Club Salussola, giunto quest’anno ai suoi 35 anni di attività, presenta la nuova stagione sportiva 2023-2024.



“Il 35esimo compleanno del Club rappresenta, per noi, motivo di grande orgoglio” commenta Federico Salino, Presidente. “È il risultato di tanta passione, innovazione e divertimento, che ha permesso al nostro Club di continuare a crescere e a guardare al futuro, anche dopo oltre 30 anni di intensa attività, adattandosi alle continue evoluzioni del mondo dello sci e delle attività correlate, e che ci motiva tutt’oggi a continuare”.



A dicembre infatti, come ogni anno, ripartiranno i corsi di sci e di snowboard adatti a tutte le età e per tutti i livelli. La tessera associativa (di € 25 per gli adulti e € 10 per i giovani nati dopo l’1 gennaio 2009) comprende anche la copertura assicurativa, che copre i rischi derivanti dalla pratica delle attività sportive e ricreative (esclusivamente organizzate dal Club). A disposizione, per chi lo desiderasse, sono presenti anche coperture assicurative extra.



Le iscrizioni termineranno venerdì 24 novembre, salvo chiusura anticipata per raggiungimento massimo del numero di iscritti. Sci Club, infatti, dispone di 10 maestri ufficiali AMSI che seguiranno un massimo di 70 corsisti: “Una scelta fatta per poter seguire con cura ed attenzione ogni corsista; non ci interessano i grandi numeri ma la qualità del corso che offriamo” commenta Salino.

I corsi organizzati da Sci Club Salussola non hanno solo una funzione sportiva, bensì anche sociale: “Da 20 anni realizziamo corsi specifici per i giovani, con l’obiettivo di diffondere la conoscenza dello sci. Non ambiamo a gare nazionali o agonistiche, quanto più alle attività con bambini e ragazzi, anche nelle scuole, per far conoscere lo sport ed i suoi benefici annessi già in tenera età.”



Da sempre ritenuto - erroneamente, specifica Salino - uno sport d’élite, il Club si muove ogni anno per poterlo rendere accessibile a quante più persone possibili, riducendo i costi ove possibile (come quelli d’insegnamento), stipulando convenzioni mirate per l’acquisto agevolato di ski pass e trasporti, e riservando pacchetti completi per i soci del Club.



“L’inclusività è uno dei nostri pilastri. Non vogliamo che lo sport sia riservato ad una cerchia ristretta, ma che sia accessibile a tutti; è per questa ragione che spesso consigliamo il noleggio dell’attrezzatura, per poter iniziare a sciare senza necessariamente acquistare subito il materiale. Anche l’età non è certo un limite nel nostro Club: abbiamo soci di ogni età, perché sciare è prima di tutto un’occasione di aggregazione e divertimento insieme”. Molta attenzione, infatti, viene riposta nel giusto mix tra le generazioni, favorendo l’aggregazione sia degli studenti più giovani, sia degli sciatori più esperti, organizzando - da gennaio ad aprile del nuovo anno - gite sulle alpi in Italia e in Francia, particolarmente idonee alle famiglie.

Le gite in programma, per il quale dovranno ancora essere definite le date, saranno a Monginevro (situata in Francia, a 1860 metri di altitudine, è una nota stazione sciistica e costituisce la porta sud della Via Lattea), a Prato Nevoso Artesina (una località sciistica nella cornice delle Alpi Marittime, in provincia di Cuneo; è ideale per chi si avvicina per la prima volta al mondo della neve), a Bardonecchia (meta ideale per gli appassionati della Perla delle Alpi, con un nuovo impianto per l’innevamento programmato), in Val Thorens (nel dipartimento francese della Savoia, una delle stazioni più famose di Francia e tutta Europa) e a St. Francois Longchamp (situato nel Rodano Alpi, nel dipartimento della Savoia, sul versante settentrionale della valle della Maurienne).



Nel mese di febbraio 2024, sulle nevi di Valtournanche, verrà organizzata la consueta Gara Sociale durante la quale i soci potranno confrontarsi e mettersi in gioco. A seguire, la Cena Sociale con premiazione e assegnazione dei trofei, in programma per sabato 20 aprile 2024 ed aperta a tutti i soci ed ai rispettivi famigliari, amici e collaboratori.



Domenica 14 aprile 2024 verrà inoltre organizzata una “Ski Party Edition”, ovvero un appuntamento riservato ai tesserati, sempre nella splendida cornice del comprensorio Cervinia Valtournanche, per festeggiare insieme e in allegria la fine della stagione; per l’occasione, gli skipass saranno in super promo ed il pranzo sarà offerto.

Non passa inosservato il tema della sostenibilità, introdotto quest’anno e “stampato” attraverso uno slogan nelle divise ufficiali 2023-2024 del Club, per diffondere buone abitudini rivolte alla tutela dell’ambiente anche mentre si pratica sport. Un mezzo educativo per le famiglie, a partire proprio dai ragazzi: “Siamo una goccia nell’oceano? Probabilmente sì, ma da qualche parte bisogna pur cominciare; il pianeta non si salverà da solo, soprattutto la montagna. Ne usciremo solo se tutti impareremo a prendercene cura con maggior consapevolezza e a fare qualcosa nel nostro piccolo” commenta il Presidente. “I nostri istruttori, durante i corsi, daranno delle piccole “pillole di sostenibilità” per formare i corsisti ed iniziare a piantare un semino”.



Infine, l’ultima novità di quest’anno, è l’importante accordo di collaborazione con la palestra del Circolo “I Faggi” di Biella per la preparazione pre-sciistica ed il mantenimento sportivo: presentando la tessera dello Sci Club Salussola si avrà uno sconto del 15% su un servizio dedicato e mirato, svolto con attrezzature professionali ed istruttori preparati per le attività in ambito sciistico.



La sede di Sci Club Salussola si trova in via Dante Alighieri 48, a Salussola (BI).

Per maggiori informazioni: Cell. 340 0585457 - sci.club.salussola@libero.it



Sito: https://sciclubsalussola.wixsite.com/sciclubsalussola

Pagina Facebook: www.facebook.com/profile.php?id=100057521377231