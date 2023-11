Trovati positivi all'alcoltest, salta la patente per due guidatori biellesi (foto di repertorio)

Salta la patente di guida a due biellesi, trovati positivi al test etilometrico. Entrambi sono stati fermati dal personale di Polizia nel corso della consueta attività di controllo sul territorio.

I fatti sono avvenuti nella notte tra domenica e lunedì in piazza Curiel e nel rione di Chiavazza, a Biella: sottoposti agli accertamenti di rito, sono stati riscontrati valori superiori al limite stabilito.

In un caso, si è raggiunto addirittura il doppio del consentito tanto che è stato posto sotto sequestro il mezzo. Tutti e due sono stati denunciati per guida in stato di ebbrezza.