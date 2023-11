Due persone, un uomo e una donna, sono finite al Pronto Soccorso, a seguito di un incidente stradale. È avvenuto ieri, intorno alle 8.20, a Mongrando. A rimanere coinvolte, per cause da accertare, tre auto, con a bordo guidatori biellesi. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, anche i Carabinieri per i rilievi di rito.

Sempre ieri, altri due sinistri a Vigliano Biellese e a Cerrione: fortunatamente non si sono registrati feriti ma solo danni ai mezzi.