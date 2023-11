Biellese in lutto per la morte di Piero Gromo, un pilastro del basket locale

Biellese in lutto per la morte di Piero Gromo, mancato all'affetto dei suoi cari all'età di 96 anni.

Agente rappresentante del mondo tessile, Gromo ha legato il suo nome alla storia del basket locale: oltre ad essere un valente giocatore negli anni '50, fu uno dei primi a credere nella potenzialità della pallacanestro e, insieme ad altri illustri personaggi, contribuì a mettere in piedi la mitica Libertas Biella dell'allora presidente Cerruti.

Un legame mai sciolto e proseguito con rinnovata passione anche con l'avventura di Pallacanestro Biella, presente ad ogni partita, a bordo campo, a tifare i colori rossoblù.

Oltre allo sport (sempre sul pezzo anche nel calcio, sci e tennis), è stato apprezzato sindaco di Sagliano Micca per due mandati tra la metà degli anni '70 e gli inizi degli anni '80. Inoltre, nel 1983, venne eletto presidente del CNA Biella e, per un periodo, collaborò anche in Cordar Biella.

Ad annunciarne la scomparsa la moglie Rita, i figli Licia, Fabio, Monica e Manuela, con i parenti e gli amici tutti. La Santa Benedizione sarà impartita domani, alle 14.30, presso la Sala del Commiato della Casa Funeraria Defabianis, a Biella.