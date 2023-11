Biella, con il motorino urta un veicolo in sosta: ragazzina in ospedale (foto di repertorio)

È finita all'ospedale, in codice verde, la ragazzina rimasta coinvolta in un incidente stradale a bordo del suo motorino. È successo a Biella, in via Don Cabrio.

Stando alle prime ricostruzioni, la giovane avrebbe urtato un veicolo in sosta per cause da accertare. In breve tempo, è stata assistita dal personale sanitario del 118, giunto sul posto insieme agli agenti della Polizia Locale.