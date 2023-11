Bonprix Team Volley: il riscatto ad Agrate.

Dopo due sconfitte nette – accettabile la prima, molto meno la seconda – il bonprix TeamVolley cerca di redimersi affrontando l’ennesima trasferta lombarda del suo campionato, in Serie B2 nazionale. Il palcoscenico sarà il campo dell’Agrate Volley: per chi ha dimestichezza delle autostrade italiane, una delle prime uscite dell’A4, dopo la barriera di Milano Est. Una squadra difficile da inquadrare, perché finora ha fatto punti soltanto in trasferta, mentre in casa le brianzole sono ancora ferme al palo. Primo servizio alle ore 21:00.

Coach Fabrizio PREZIOSA introduce la sesta giornata: «Sarà una partita sicuramente importante, dobbiamo assolutamente riprenderci dalla sconfitta di sabato scorso. Non sarà semplice, perché lo faremo in trasferta, contro una squadra con caratteristiche tali da metterci in difficoltà. Agrate è ‘fastidiosa’, tiene bene il campo e difende, ti obbliga a giocare tanto. Servirà molta pazienza, dovremo pensare soprattutto alla nostra prestazione. Quando lo abbiamo fatto contro Cinisello, abbiamo vinto un set ai 15 punti, viceversa abbiamo subito break quando siamo calate: l’ago della bilancia delle nostre partite in questo momento siamo noi, purtroppo la continuità non è sufficiente, facciamo errori quando tentiamo di recuperare e questo ci taglia le gambe. Le scelte devono essere lucide, dobbiamo spazzare i palloni difficili e le situazioni semplici, per prendere fiducia. Su questo dobbiamo lavorare».

Aggiunge il palleggio Biancoblù, Marta CAIMI: «Senza dubbio, la sconfitta contro Cinisello è stata parecchio amara, per quanto si è trattato comunque di una partita che potevamo chiudere a nostro favore. Siamo state poco lucide e imprecise, soprattutto nei momenti più delicati del match. Anche dal punto di vista mentale, c’è stato un calo. Dobbiamo continuare a lavorare sodo, affrontando una partita alla volta, per mettere in campo la nostra migliore prestazione. Bisogna reagire sempre in modo positivo, per toglierci qualche soddisfazione in più, dato che ne abbiamo tutte le capacità».

IL PROGRAMMA DEL WEEKEND BIANCOBLÙ

Serie B2

Sabato 11/11, ore 21 - Palestra comunale di Agrate Brianza (MB)

Agrate Motori Volley – BONPRIX TEAMVOLLEY

Serie D

Sabato 11/11, ore 18 - Palestra “Bertinetti” di Vercelli

Multimed Volley Vercelli – BOTALLA TEAMVOLLEY

Under18

Domenica 12/11, ore 18 - Palasport di Lessona (BI)

GENERALI VIA CARSO TEAMVOLLEY – Virtus Biella

Under16

Lunedì 13/12, ore 20.30 - Palestra di Gaglianico (BI)

Fisiokinetik Volley Gaglianico – DE MORI TEAMVOLLEY

Under14

Domenica 12/11, ore 15 – Palestra di Occhieppo Inferiore (BI)

Asd Occhieppese Pallavolo – ANGELICO TEAMVOLLEY

Under13

Sabato 11/11, ore 14 - Palasport di Lessona (BI)

CONAD TEAMVOLLEY – Valsesia Team Volley 13