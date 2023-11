Biella, al Duomo una Santa Messa per ricordare Martino Borrione

Una Santa Messa per ricordare Martino Borrione, presidente dell'associazione Bi-Nepal, Biella to Solukhumbu Onlus, mancato domenica all'età di 74 anni. La funzione si terrà al Duomo di Biella, alle 18.15 di venerdì 10 novembre. A darne notizia Soccorso Alpino, CAI Biella e Associazione Montagna Amica.

Si potrà, inoltre, firmare la sottoscrizione a favore delle attività di Bi-Nepal per l'acquisto di defibrillatori per i villaggi di Waku e Nunthala e la costruzione di un convitto per gli studenti e i docenti a Waku.