Tennis Tavolo, T.T. Biella OK ai regionali e KO ai campionati

Proseguono i campionati nazionali e regionali di Tennis Tavolo, cui sono iscritte 6 formazioni del TT Biella. Nel weekend hanno gareggiato 5 formazioni, con 2 sconfitte i, peraltro onorevolissime, n B1 e C1 (campionati nazionali) e tre vittorie per i team di C1, D2 e D3 (campionati regionali).

Serie B1. Per il T.T. Biella Carrozzeria Campagnolo, che disputa il campionato di serie B1, la battuta di arresto, dopo tre vittorie consecutive, è arrivata per mano dei verzuolesi della Tonoli. Cinque a quattro il punteggio finale, al termine di un incontro teso e molto sentito da entrambi i contendenti. Eugenio Panzera, sempre in grande spolvero, s’impone con estrema autorità a entrambi i Garello, ma perde, nella partita d’esordio, in tre set, contro Sych. Per Simone Cagna, autore di due punti, è stupefacente di come possa giocare ai suoi livelli senza quasi usare colpi di attacco di rovescio: fatto reso ancor più evidente ieri, contro tre avversari che hanno in quei colpi il loro punto di forza. Vincenzo Carmona è stato autore di una prestazione “a sprazzi”; contro Mattia Garello vince il primo set con grande facilità e poi, nel secondo, sul 7 a 3 a favore, ha un passaggio a vuoto, perdendo il set a sette ed i successivi due; lo stesso succede con Simone Garello: primo set vinto, nel secondo è avanti 5 a 1; dopo di che il verzuolese prende il sopravvento e vince. Infine, sul quattro pari, contro Sych, in una partita dove la tensione si tagliava con il coltello, si trova avanti due set a uno, sfiora il colpaccio nel quarto, poi cede in bella. Classifica: A4 Verzuolo Tonoli,8; A4 Verzuolo Scotta,6; Tt Biella Carrozzeria Campagnolo,6; Visionottica New Tt Pieve Emanuele-B,6; Visionottica New Tt Pieve Emanuele-A,4; Asd Us Villa Romano',2; Tt Vigevano Sport - O.Met Group Srl,2; Aon - Milano Sport Tennistavolo,0

Serie C1. Per la formazione del T.T. Biella Reale Mutua - Pelle e Bagolin, impegnata anch’essa tra le mura amiche, il risultato è stato sì negativo, ma con i giovani biellesi che hanno giocato un’ottima gara. Opposti alla solida formazione del Romagnano, David Dabbicco, Fabio Cosseddu e Matteo Passaro vendono cara la pelle ed escono dal match a testa alta battuti con il punteggio di 5 a 3. Due punti del capitano Dabbicco, che si è espresso ai suoi consueti livelli, su Rondi e Vianello, e uno di Fabio Cosseddu ancora su Vianello. Rimane a bocca asciutta Matteo Passaro, i cui colpi altamente spettacolari vengono però vanificati da troppi errori non forzati. Niente da fare contro il capitano Guidi, autore di tre punti per la formazione sesiana. Non è sceso in campo Tommaso Sorrentino. Classifica: Asd Tt Romagnano,8; Tennis Tavolo Torino,8; Tt Ossola 2000 Mokavit,6; G.S. G. Regaldi Novara,4; Tt Biella Reale Mutua - Pelle E Bagolin,2; Asd Tt Gasp Moncalieri "B",2;; Tt Silver Lining Asd 'A' ,0; Tennis Tavolo Gallarate,-1.

Serie C2. Ancora una volta tutto semplice per il T.T. Biella - RDM Automazioni e Sicurezza, nel campionato regionale di C2. Per i bravi portacolori lanieri, ancora imbattuti, non vi sono stati problemi per superare il San Salvatore. Stefano Erba, il cui ruolino di marcia è ancora immacolato, s’impone a Lenti e Ramassa. Molto bene anche Mattia Noureldin, che, pur giovanissimo, inizia ad ambientarsi in questo non facile campionato, conquistando due punti pesanti su Carosio e Lenti. Il punto della vittoria arriva per mano di Luca Lanza, precedentemente battuto al quinto set da Ramassa, che supera, agli spareggi della bella, Carosio. Classifica: Asd Tennistavolo Novara Hcm,6; Tt. Biella - Rdm Automazioni E Sicurezza,6; Asd Tt Romagnano,4; Tennis Tavolo Torino B,4; G.S. G. Regaldi Novara,2; Tt San Salvatore - Terme Di Montevalenza,2;; Asd Tt Gasp Moncalieri,0.

Serie D1. La formazione del Tt. Biella Tintoria Ferraris ha riposato. Classifica: Gstt San Salvatore - Rolandi Auto,8; Pol Vigliano Studio Dentistico Loro,6; Tt. Biella Tintoria Ferraris,4; Tt.Ossola 2000 Rist. Terminus,2; G.S. G. Regaldi Novara,2; A.S.D. Splendor 1922,1; Asd Tennistavolo Novara Hcm,1.

Serie D2. La formazione del T.T. Biella Pizzeria Giordano ottiene una bella vittoria, con il punteggio di 5 a 1, nel campionato di D2. I lanieri, impegnati a Trecate e opposti alla formazione dell’oratorio S. Giuseppe, hanno conquistato l’intera posta contro la compagine novarese neopromossa. Due punti di Gianni Massazza, due di Michele Motta e uno di Federico Arno, mentre, per i colori avversari hanno giocato: Migliorato, Popa, Scaringelli e Vitali. Classifica: Gstt San Salvatore - Rolandi Auto,8; Tt.Ossola 2000 Balabiott Gastropub,6; Tt Baveno Lago Maggiore,4; Tt. Biella Pizzeria Giordano,4; Tt Oleggio,3; Tt.Ossola 2000 Mulino San Giorgio,2; Asd Tt Romagnano B,1; Asd San Giuseppe,0.

Serie D3. Prima vittoria in campionato di D3 per il T.T. Biella Barbera Auto. I giovani biellesi, seguiti dall’esperto tecnico Gilberto Ciarmatori, impegnati a Settimo Torinese, ospiti della Sisport, si sono imposti con il punteggio di 5 a 1. Due punti a testa per Alessio Peretti e Gabriele Carisio e uno di Wu Jin Hao, superato soltanto, nell’ultima partita, con il punteggio di 12 a 10 al quinto set. I padroni di casa hanno schierato Battaglia, Lualdi e Viviano. Classifica: A.S.D. Splendor 1922,6; Asdtt Ivrea,6; Asd Polisportiva Fc Vigliano,4; Coumba Freide Tt Aosta,4; Tt. Biella Barbera Auto,2; Tennistavolo Sisport A,1; Tennistavolo Sisport D,1;. Per informazioni sulle attività e sui corsi del Tennistavolo Biella: www.tennistavolobiella.it