Comunità di Pralungo in lutto per la morte di Nadia Stefani, mancata all'affetto dei suoi cari all'età di 78 anni. Molto conosciuta in paese, era la sorella del vicesindaco Ilario Stefani e del consigliere comunale Silvio Stefani.

Il Santo Rosario sarà recitato stasera, alle 20.30, nella chiesa parrocchiale. Sempre qui avranno luogo i funerali, affidati alle Onoranze Funebri Destefanis, alle 15 di domani, martedì 7 novembre.