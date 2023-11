Voleva cenare senza pagare ma al diniego del titolare si sarebbe seduto sul tavolo per protesta e avrebbe minacciato di rompere tutto. Poi si è allontanato prima dell'arrivo delle forze dell'ordine.

È quanto sarebbe accaduto ieri, intorno alle 19, in un locale di Biella. In seguito, è stato rintracciato e identificato dai Carabinieri in prossimità della stazione San Paolo: si tratta di un 52enne, residente fuori provincia. In corso ulteriori accertamenti.