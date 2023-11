Alberi sul sentiero, danni al percorso. Scicolone segnala: “Al Gorgomoro degrado assoluto”

Alberi di medie e grosse dimensioni crollati a terra, in mezzo al sentiero. Il percorso in legno (utilizzato dai cittadini per il passaggio) danneggiato in alcuni punti.

È lo spettacolo segnalato questa mattina, 1° novembre, sui canali social del presidente dell'associazione Legami di Cuore Alberto Scicolone: “Sono venuto al Gorgomoro, la passeggiata più bella e misteriosa, a due passi da Biella...degrado assoluto – si legge nel post - Non si può andare oltre la prima piazzola a causa di questi immensi alberi caduti”.

Purtroppo non è la prima volta che vengono segnalate situazioni di incuria lungo uno dei tratti sentieristici più suggestivi del nostro territorio.