Abbiamo voluto coinvolgere alcuni cicloturisti e un runner per percorrere un tratto del percorso ipotizzato in fuori strada Leggi Ciclabile Biella - Cossato, riscontrando una parte completamente immersa nel verde, a tratti a fianco dell'alveo del torrente Cervo, che si dimostra interessante al giudizio degli amici cicloturisti in quanto facile e adatta a tutti.

Ecco il video