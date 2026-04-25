Candelo celebra il 25 Aprile: memoria, libertà e responsabilità al centro della commemorazione FOTO

Si è svolta oggi a Candelo la cerimonia per l’anniversario della Liberazione, davanti al Municipio e al monumento ai caduti. Una ricorrenza partecipata, che ha visto la presenza delle autorità civili, militari e religiose, della Giunta e del Consiglio comunale, degli studenti e del dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo Candelo-Sandigliano Antonello Papa, oltre alle associazioni combattentistiche e d’arma, alla banda musicale di San Giacomo, alle associazioni locali, alla Polizia Locale, alla Protezione Civile, al parroco don Simone, insieme al comandante della stazione dei Carabinieri di Candelo, maresciallo Vincenzo Matarazzo e alla staffetta partigiana Edda Pozzo.
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