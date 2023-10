Ciclabile Biella-Cossato? Non è solo un'idea: “C'è studio di fattibilità, tracciato arriva fino alla Valsessera”

Riceviamo e pubblichiamo:

“Ho letto l'articolo sulla ciclabile Biella-Cossato. Volevo informarvi che l'Unione dei Comuni del Biellese Orientale ci ha commissionato nel 2019 (Studio Associato Territorium di Valdilana) uno Studio di fattibilità di un percorso ciclabile nell'Unione dei Comuni del Biellese Orientale. E' stato identificato un tracciato che da Chiavazza raggiunge Cossato, quindi seguendo, per quanto possibile, il sedime della vecchia ferrovia, arriva a Valle Mosso.

Il tracciato, percorrendo strade a basso traffico, collega la valle Strona a Ponzone e Pray, dove si congiunge alla pista ciclopedonale, in fase di realizzazione, che unisce Coggiola, Granero (Portula), Pray e Crevacuore. Capo fila di questo progetto è il Comune di Coggiola, insieme a Portula, Pray e Crevacuore. Lo studio di fattibilità dell'Unione dei Comuni del Biellese Orientale prevede una pista tra Chiavazza e Cossato, parallela alla superstrada, che segue e unisce una serie di strade e piste già esistenti, attraverso la realizzazione di brevi tratti di collegamento. Interventi che comportano costi relativamente bassi.

Sicuramente un percorso più diretto sarebbe quello di realizzare una pista dedicata lungo via Milano. Ci vorrebbe un po' di coraggio riducendo la sezione della strada e togliendo i parcheggi che ingombrano. La pista sarebbe funzionale soprattutto ai residenti, che potrebbero raggiungere il posto di lavoro e la scuola senza usare l'auto. Si fa sempre riferimento ai paesi del Nord Europa, dove queste scelte sono state fatte, e gran parte delle strade e delle città sono a misura di ciclista. Noi, come spesso succede, siamo molto indietro.

Non c'è una visione. Mi chiedo, ad esempio, perché una città come Biella non abbia una viabilità adeguata alle biciclette. Aggiungo che non voglio pubblicizzare il mio Studio ma semplicemente far sapere che qualche ente pubblico ci sta pensando e mi sembra importante evidenziarlo. Grazie dell'attenzione”.