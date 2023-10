G.O.I.A. Biella: "A Vigliano commercio situazione drammatica con 50 locali vuoti"

"A Vigliano ci sono ad oggi 50 locali commerciali vuoti, di cui 29 solo in via Milano ed altri chiuderanno a fine anno: una desertificazione del paese che non ha solo ripercussioni sull'economia spicciola, ma anche sul tessuto sociale". La denuncia è di Paolo Calabrese, 51 anni, di Vigliano presidente del GOIA ( Gruppo Organizzato Indipendente di commercianti), un Sindacato di operatori del commercio. La sua famiglia da generazioni è impegnata nella vendita al dettaglio e anche Paolo è commerciante.

Il presidente GOIA fa anche un'altra considerazione: "E' prevista la chiusura dei passaggi a livello da parte delle Ferrovie dello Stato in seguito alla quale sarà modificata la viabilità, che renderà ancora più difficile la vita alle piccole attività già soffocate dalla Grande Distribuzione Organizzata. Cosa è stato fatto per limitare questa chiusura geografica di Vigliano?".

Secondo Paolo Calabrese una soluzione ci sarebbe: "Legandoci alle realtà delle due direttrici ovvero nella direzione Est-Ovest legando il commercio a Valdengo e Cerreto Quaregna (centro che nell'ultimo anno ha visto qualche progresso in tal senso) e il mercato in Via Milano, e non altrove sarebbe un primo passo e cercando una sinergia con Candelo nella direzione trasversale fino alle colline Viglianesi nell'ambito dell'agricoltura, dei prodotti locali, dell'enogastronomia, dei prodotti tipici, della ristorazione, del Km 0 tanto pubblicizzato, ma che ha bisogno di arredo urbano e di comunicazione sia viaria che pubblicitaria".