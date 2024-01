Commercio, il G.O.I.A. Biella a fianco ai venditori

G.O.I.A. Biella aprirà un ufficio in città per dare un appoggio di consulenza tributaria ed organizzativa ai commercianti del territorio, ambulanti o commercianti al dettaglio che siano. L'indirizzo sarà svelato a breve, ma l'obiettivo da parte del sindacato Gruppo Organizzato Indipendente di Commercianti è stare a fianco ai venditori.

"Da troppo tempo le intenzioni non sono seguite da azioni e il nostro sindacato, in crescita come iscritti e come entusiasmo, cerca di fare una cosa concreta per i commercianti della zona, ma anche per coloro che volessero aprire un' attività di affiancarli e guidarli nella ricerca di contributi e permessi", spiega Paolo Calabrese, 51 anni, di Vigliano, presidente del GOIA la cui famiglia da generazioni è impegnata nella vendita al dettaglio come lo stesso Paolo.

La consulenza del sindacato sarà gratuita: "Riceveremo fin da subito su appuntamento al numero 3272161654 - conclude Paolo - . Vogliamo stare vicini ai commercianti in questo periodo di difficoltà. Una via spenta, senza vetrine, senza luci è triste. Noi vogliamo dare più vita al territorio".