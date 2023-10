Basket femminile - Bonprix Bfb cede all'overtime, partenza col botto per le giovanili

C'era molto curiosità per la prima partita sul campo di Rivalta per il ritorno in Serie B della Bonprix BFB dopo solo un anno nella categoria inferiore. Il campo ha dato buone risposte, anche se il risultato non è stato favorevole. I due punti vanno a Pasta Rivalta dopo un supplementare, avendo chiuso i tempi regolamentari 60 pari.

Primo quarto molto equilibrato conclusosi 15 pari con Ravinetto, all'esordio con la divisa bluarancio, subito in evidenza. Alla fine sarà la top scorer con 29 punti. Condizionata invece Tombolato da due fischi arbitrali nei primi minuti, seguiti poi da un terzo nel secondo quarto. Bene la squadra laniera nel secondo periodo che si portava all'intervallo lungo sul +5. Al rientro dagli spogliatoi un parziale Rivalta di 8-0 obbligava coach Bertetti ad un time out per ricompattare la squadra. L'ultima frazione iniziava ancora con le biellesi avanti di uno, fino al finale al cardiopalma dove le laniere, carche di falli dopo un arbitraggio piuttosto "casalingo", erano ancora in vantaggio di due a 6 secondi dalla fine. Un ennesimo fallo fischiato contro le ragazze di coach Bertetti portava Pasta alla lunetta. Due su due e 60 pari. Nella successiva azione, un vistoso fallo di Rivalta non veniva fischiato e si andava ai supplementari. Con Senesi, Tombolato e Guzzon fuori per falli, le padrone di casa avevano la meglio sulle biellesi.