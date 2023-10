Morte di Sante Bajardi, Fondo Edo Tempia in lutto

Anche il Fondo Edo Tempia è in lutto per la morte all’età di 93 anni di Sante Bajardi: partigiano, uomo politico, era stato assessore alla Sanità della Regione Piemonte tra il 1980 e il 1985, negli anni in cui a Biella mosse i primi passi l’associazione nata per iniziativa del suo grande amico Elvo Tempia.

«Lo ricordo con tanto affetto e rimpianto» dice la presidente del Fondo Simona Tempia «Mi fa pensare al mio papà nell’aspetto ma soprattutto nell’atteggiamento corporeo, nel modo di parlare e nella grande lungimiranza e volontà che trasudava dai vecchi esponenti del Pci. Con mio padre Gim era legato da sincera amicizia che ha trasmesso a me. Così abbiamo iniziato una collaborazione sulle testate di Foglie e di Promozione Salute, la rivista del Cipes, il Comitato italiano per la promozione e l'educazione alla salute di cui era presidente onorario. Con mia figlia Viola l’abbiamo festeggiato nel suo novantesimo compleanno insieme ad altri compagni. Lui, lucido e brillante come sempre, durante il pranzo ha fatto parecchie battute, allusioni divertenti riguardo al momento che stiamo vivendo. Ti saluto Sante, sei stato un maestro».

Al ricordo si aggiungono le parole di Viola Erdini, presidente della Fondazione Tempia: «Grazie Sante, con profonda stima e affetto, per l’entusiasmo, la passione e l’integrità che mi hai trasmesso con i tuoi racconti ogni volta che ho avuto il piacere e l’onore di ascoltarti».