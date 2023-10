Dramma a Occhieppo Inferiore, 52nne trovato morto in casa, foto archivio

Un altro dramma ha colpito il territorio in queste ore. A Occhieppo Inferiore nella mattina di oggi lunedì 16 ottobre, è stato trovato senza vita nella sua casa il corpo di un uomo di appena 52 anni.

A chiamare il 112 è stata una vicina, che non avendo visto l'uomo nelle ultime ore si è allarmata. Sul posto sono arrivati i sanitari, i Vigili del Fuoco e ora le forze dell'ordine.

Il personale del 118 al suo arrivo non ha potuto fare altro che constatare che la vittima è morta per cause naturali.