Ciclista in Super, auto in panne in tarda notte: scatta l'allarme. Doppio intervento dei Carabinieri (foto di repertorio)

Doppio intervento dei Carabinieri in Superstrada. Nel primo caso è stato segnalato un uomo a bordo di una bici intento a percorrere la carreggiata in direzione di Cossato, in prossimità dell'uscita per Candelo. Le successive ricerche hanno dato esito negativo.

In tarda serata, invece, un biellese è rimasto a piedi verso Biella a causa di un guasto all'auto. Poco dopo è stato assistito dai Carabinieri fino all'arrivo del carro attrezzi.