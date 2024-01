Uomo cammina in Super, automobilisti chiamano il 112

Cammina in Super sul ciglio della strada, alcuni automobilisti si preoccupano per lui e allertano le forze dell'ordine. È successo ieri, intorno alle 13, in prossimità dell'uscita di Vigliano Biellese.

Sul posto i Carabinieri del Norm di Biella per l'assistenza all'uomo, un tunisino di circa 44 anni. Lo stesso avrebbe dichiarato che si stava recando alla stazione di Cossato per prendere il treno. In seguito, i militari dell'Arma l'hanno accompagnato fuori dall'arteria. Non è la prima volta che vengono segnalati ciclisti e passanti lungo la Superstrada.