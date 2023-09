Cossato, Caffè del Benessere: la nuova conferenza sull'invecchiamento attivo.

Oggi, martedì 26 Ottobre, alle ore 15:00, "Caffè del Benessere" a Cossato, presso l'Oratorio La Speranza, in Via Paruzza, con relatore il Medico Geriatra Bernardino Debernardi - "Invecchiamento attivo... Caffè del Benessere".

L'Associazione ANZITUTTO che organizza i "Caffè del Benessere", grazie alla fattiva collaborazione dei Volontari di Auser Cossato e alla disponibilità della Parrocchia, fa parte della rete che realizzerà il progetto "AccompagnaMenti" (progetto innovativo di assistenza domiciliare alle persone con demenza, finanziato dalla Fondazione Biverbanca, che ha come capofila AMA Biella).

Dopo la presentazione di Mauro Abate, di Auser Cossato e il saluto del Sindaco di Cossato, dr. Enrico Moggio, la relazione è cominciata con la spiegazione dei motivi per cui in alcune aree del mondo si invecchia maggiormente ed il ruolo degli stili di vita che favoriscono l'invecchiamento in salute; il ruolo del patrimonio genetico ed il fatto che l'espressione del patrimonio genetico è influenzato dallo stile di vita; un cenno all'importanza dell'alimentazione e della dieta mediterranea e come gli stili di vita e l'alimentazione sono anche in grado influenzare l'espressione del patrimonio genetico di una persona.