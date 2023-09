Lavori lungo la SP 104 tra Pettinengo e Selve Marcone, iniziano gli espropri

E' stato avviato il procedimento di esproprio lungo il primo tratto della S.P. 104 (Via Camillo Norcia) per lavori di miglioramento di percorribilità della strada provinciale Pettinengo-Selve Marcone.

Il numero di destinatari del provvedimento è superiore a 50, motivo per cui il presente Avviso è stato pubblicato all’Albo Pretorio on line del comune di Pettinengo e nella home page del sito istituzionale sul sito del comune di Pettinengo e, per estratto, sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Gli interessati potranno formulare eventuali osservazioni scritte esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo uftec2.pettinengo@pec.ptbiellese.it entro il termine massimo di 30 giorni dalla pubblicazione del presente Avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.