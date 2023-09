Mongrando, conclusi i lavori di messa in sicurezza del marciapiede di via Provinciale

In questi giorni sono terminati i lavori di messa in sicurezza del marciapiede di via Provinciale nel tratto tra la rotonda di via Monte Mucrone e via dei Giovani.

Lo rende noto il sindaco di Mongrando Antonio Filoni: “Si è infatti provveduto al rifacimento della pavimentazione mediante riasfaltatura di più di 100 metri dello stesso. Si è inoltre provveduto a rifare il manto stradale di un tratto di circa 150 metri di via Lamarmora. La spesa sostenuta è pari a 17.500 euro, con un contributo statale di 5.000 euro”.