Alpino e custode della memoria, Mongrando piange la morte di Franco Bettassa Cont

Era sempre presente, in prima fila, ad ogni manifestazione del paese. Con il suo cappello alpino di cui andava fieramente orgoglioso. In queste ore, la comunità di Mongrando è in lutto per la morte di Franco Bettassa Cont, stimata penna nera e memoria storica. Aveva 90 anni.

Classe '35, da bambino ha vissuto gli anni terribili della guerra e della Resistenza che lo avevano profondamente segnato. Tanto che ad ogni cerimonia del 25 Aprile condivideva con la platea la propria testimonianza. Oltre al ricordo del partigiano Giuseppe Boggiani, caduto proprio a Mongrando pochi giorni prima della fine del secondo conflitto mondiale.

Persona socievole, era un grande appassionato di bocce e pesca; inoltre, per anni, è stato alla guida dell'associazione venatoria di Mongrando, occupandosi in particolar modo del ripopolamento delle specie volatili. Fino alla pensione, è stato assistente in tessitura al Lanificio Guabello di Mongrando: apprezzato per le sue qualità professionali, nel 1987 ricevette come riconoscimento il diploma di medaglia d'oro. “Era un uomo generoso, benvoluto da tutti – ricorda l'affezionata nipote Gloria – Mancheranno i suoi racconti e gli aneddoti di un tempo che non c'è più”.

I funerali, affidati all'Impresa Funebre Oropa, avranno luogo in forma civile alle 15 di domani, giovedì 18 dicembre, in piazza XXV Aprile, di fronte al Municipio. È possibile rendergli visita presso l'abitazione in via Villa Romana 11, a Mongrando.