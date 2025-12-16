Mercatino degli Angeli di Sordevolo: un’edizione che ha valorizzato territorio, enogastronomia e offerta commerciale

Si è chiusa con un bilancio ampiamente positivo l’edizione 2025 del Mercatino degli Angeli di Sordevolo, che nelle diverse date in programma ha registrato ottime presenze di pubblico e un generale apprezzamento da parte di visitatori ed espositori. Uno degli elementi centrali di questa edizione è stato il territorio, che ha risposto in modo compatto e partecipato all’iniziativa. Le varie giornate hanno visto arrivare visitatori non solo dall’area di prossimità, ma anche da altre zone del Piemonte, confermando l’attrattività di Sordevolo e del Biellese orientale come meta per il turismo natalizio e la capacità dell’evento di fare rete tra realtà locali.

Grande riscontro anche per la proposta enogastronomica, diventata negli anni uno dei punti di forza del Mercatino degli Angeli. L’offerta rappresentata da "polenta concia" e "riso in cagnone", preparati dagli Alpini, è stata particolarmente apprezzata dal pubblico: nel corso delle giornate sono state servite centinaia di porzioni, contribuendo a creare un clima di convivialità e condivisione molto apprezzato dai visitatori.

Altro tema chiave è stato quello dell’offerta commerciale, caratterizzata dalla presenza di espositori qualificati, in grado di proporre prodotti artigianali e idee regalo di qualità, coerenti con l’atmosfera natalizia. In prossimità delle festività, molti visitatori hanno scelto il mercatino per acquistare regali, rendendo soddisfacente anche il bilancio delle vendite per gli operatori presenti. A completare l’esperienza del Mercatino degli Angeli hanno contribuito anche le proposte culturali, con la mostra dedicata a Placido Castaldi, ospitata all’interno delle bellissime sale comunali, lo storico Museo della Passione e l’esposizione delle sculture di Cecilia Martin Birsa, che hanno arricchito il percorso di visita e valorizzato ulteriormente il patrimonio artistico e culturale del territorio. Positiva è stata inoltre la collaborazione con la Pro Loco di Candelo, grazie al contributo di Irene Viana: una sinergia che ha prodotto risultati concreti e che rappresenta una base solida per future iniziative condivise.

Il presidente dell’Associazione Teatro Popolare di Sordevolo e organizzatore del mercatino, Stefano Rubin Pedrazzo, ha dichiarato: «Siamo molto soddisfatti e guardiamo al futuro in un’ottica di collaborazione con la Pro Loco di Candelo, per progettare iniziative future che possano portare risultati concreti e costruire una base solida per nuove esperienze condivise. Un ringraziamento va al Comune di Sordevolo e al sindaco Riccardo Lunardon per il supporto e la collaborazione, oltre a tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita dell’evento».

Il Mercatino degli Angeli 2025 si chiude quindi con soddisfazione e con lo sguardo già rivolto al 2026, per il quale l’organizzazione ha iniziato a lavorare con l’obiettivo di introdurre nuove idee e continuare a valorizzare territorio, tradizioni e comunità.