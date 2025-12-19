Trasporto scolastico per alunni con disabilità: contributi economici alle famiglie di Occhieppo Inferiore

Il Comune di Occhieppo Inferiore ha pubblicato un avviso per l’attribuzione di contributi economici a favore delle famiglie residenti sul territorio comunale, destinati a sostenere le spese per il trasporto scolastico degli alunni con disabilità.
Il provvedimento riguarda gli studenti con disabilità certificata che, nel corso dell’anno scolastico 2024/2025, hanno frequentato la scuola dell’infanzia, la scuola primaria o la scuola secondaria di primo grado. Possono presentare domanda i genitori o i tutori legali degli alunni, purché residenti nel Comune di Occhieppo Inferiore.
La richiesta di contributo dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modulo precompilato allegato all’avviso comunale. Le domande potranno essere trasmesse con diverse modalità: consegna a mano presso l’Ufficio Segreteria del Municipio, invio tramite posta elettronica certificata all’indirizzo occhieppoinferiore@pec.ptbiellese.it oppure tramite posta elettronica ordinaria all’indirizzo urp@occhieppoinf.it.
Il termine perentorio per la presentazione delle domande è fissato per domenica 29 dicembre 2025 alle ore 13.00.
L’assegnazione dei contributi avverrà sulla base del numero di richieste pervenute, fino alla concorrenza dell’importo complessivo stanziato dal Ministero a favore del Comune di Occhieppo Inferiore. In caso di domande eccedenti le risorse disponibili, il contributo sarà ripartito secondo i criteri indicati nell’avviso.
Per ulteriori informazioni e per scaricare la modulistica, le famiglie interessate possono consultare il sito istituzionale del Comune o rivolgersi agli uffici comunali competenti.