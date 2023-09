Auser Cossato, tornano le camminate di riscoperta del Biellese. Abate: “Si comincia con quella serale”

Tornano le camminate di riscoperta del Biellese, curate dall'Auser Cossato. Ne dà notizia il presidente Marco Abate: dopo la pausa estiva, avrà luogo il prossimo 22 settembre.

“Quest'anno abbiamo deciso di riprendere con una camminata serale – spiega Abate - Aspetteremo tutti i cittadini cossatesi (e non) in piazza della Chiesa Santa Maria Assunta. Alle 20 si partirà tutti assieme per le frazioni di campagna della nostra città. Tutti i partecipanti dovranno essere muniti di frontalini luminosi o pile/torce a batteria. Come Auser ringraziamo come sempre perlustratori e volontari per il loro grande impegno”.