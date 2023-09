“La più bella del mondo”: La fascia di Luca Stecchi assegnata alla cuneese Karola Rosy Paletta

Si è svolta nel comune di Gabicce, alla Baia Imperiale il 7-8-9 settembre, la finale nazionale del concorso di bellezza “La più bella del mondo” nel quale, quest’anno, è stato presente come giurato anche l’autore e poeta biellese Luca Stecchi. L’evento è stato presentato da Jacques Avella, volto noto della moda, e da Vanessa Minotti, volto noto della tv.

Il concorso nasce ufficialmente dall’ex patron Pierluigi Ferrari a Cannes, il 22 maggio 1998, alla 51° edizione del Festival del Cinema, durante una conferenza stampa alla presenza dei media internazionali e annunciata sul Nice Matin, nel salone del Grand Hotel La Croisette, dove è nato lo storico Festival del Cinema. Nella vetrina promozionale (con un parterre eccezionale come il Festival Internazionale del Cinema di Cannes dove sono presenti ad ogni edizione circa 4.000 giornalisti, 210 canali tv e 450 fotografi) ha trovato spazio il patron Pierluigi Ferrari che ha organizzato, a partire dal 1999, la finale Mondiale del World beauty contest “The most Beautiful in the World”. Dal 2014 il concorso passa nelle mani dell’attuale patron, Cesare Morgantini, presidente dell’Associazione culturale Monnalisa management, che già dagli arbori collaborava al concorso. Coadiuvato dagli esperti d'arte Andrea Aglani e Delia Russello, ha confezionato un altro successo la cui finale nazionale è andata in onda su molte emittenti tv.

Una giuria di qualità quella della finalissima nazionale che ha visto, oltre a Luca Stecchi, la presenza di membri dello spettacolo e della cultura: gli stilisti Farace e Pasotti, il regista Savio Liborio Ciufo, il giornalista e papirologo Aristide Malnati e personaggi televisivi come Patrick Ray Pugliese; non sono inoltre mancati grandi brand. Ha ricoperto il ruolo di segretario di giuria Max Moretti, mentre il giornalista televisivo Edoardo Raspelli ne era il presidente.

Luca Stecchi, autore e poeta, ha partecipato all’evento con una sua propria fascia da assegnare, accogliendo il live motive del concorso che, da quest’anno, ha inserito anche il ramo della cultura. Fra tutte le miss arrivate in finale, Stecchi ha scelto come propria rappresentante Miss Karola Rosy Paletta, una ragazza di 16 anni nativa di Bra, in provincia di Cuneo. Ragazza solare e poliedrica, liceale scientifica appassionata di danza e di equitazione, affascinata dal mondo del cinema e della televisione, a cui non dispiacerebbe diventare una ballerina professionista. Attualmente si dedica allo studio delle scienze applicate poiché desiderosa, prossimamente, di indossare non solo abiti eleganti ma anche il camice da biologa. Karola è stata premiata da Luca Stecchi ben altre due volte: nella tappa di selezione avvenuta a Zimone (BI) e nella finale regionale svoltasi lo scorso 27 luglio presso il Relais Santo Stefano di Sandigliano (BI).

“Faccio un caloroso augurio a Karola per il suo percorso nella moda” commenta Stecchi, “sono onorato che propria lei possa rappresentarmi in giro per l’Italia con la mia fascia e i miei valori”.

“Partecipare come membro di una giuria alla finale nazionale di un concorso di bellezza è stata, per me, un’esperienza incredibile” continua Stecchi. “Un mondo di belle persone, di miss e di nuovi contatti ma anche di grandi responsabilità, come l'assegnazione della mia fascia di ‘Autore’ e delle votazioni generali. Magari qualcuno dirà che è solo un concorso di bellezza e che è facile votare, ma dietro a questi adempimenti dall'aspetto semplice, ci sono sogni di ragazze, di famiglie, speranze e tensioni di giovani donne; insomma, frammenti di vita”.

Luca ringrazia chi ha contribuito a rendere questa esperienza un vero e proprio ricordo prezioso da portare sempre con sé: “Un pensiero va al patron Cesare Morgantini, amico caro che conosco dal 2012, a lui il mio grazie per avermi condotto qui, così come ad Andrea Guasco. Al meraviglioso staff della Più bella del Mondo dico grazie per la meravigliosa professionalità e accoglienza, così come a Edoardo Raspelli II che mi ha onorato della sua guida in giuria; complimenti più che meritati a Vanessa Minotti e a Avella Jacques per la grande professionalità con cui hanno presentato la serata di ieri sera. Un sincero grazie anche a tutto il personale dell’hotel Vienna dove ho alloggiato per avermi fatto sentire non un cliente, ma un gradito ospite. E ancora un grande in bocca al lupo a tutte le modelle che ho incontrato durante questo percorso nelle varie giurie: possa essere, la vostra, una vita ricca di viaggi emozionali”.