Virtus Biella, sabato l'esordio in campionato

Appuntamento sabato pomeriggio al PalaSarselli di Chiavazza per la prima uscita stagionale ufficiale della Prochimica Novarese Virtus Biella. Le nerofucsia scenderanno in campo alle ore 15 nella prima partita del primo triangolare di Coppa Piemonte contro il San Rocco Novara, squadra di categoria inferiore.

La Coppa Piemonte, infatti, mette tutte insieme le formazioni delle due categorie regionali, la serie C e la serie D. A seguire il San Rocco affronterà il Ve.La Volley, società torinese nata dall’unione tra Venaria e Labor. A chiudere la giornata, intorno alle ore 18, il match tra Ve.La. e Virtus. Tutte le partite si disputeranno sulla distanza di 3 set fissi con un punto conquistato per ogni set. L'ingresso sarà gratuito per tutti. La prima fase di Coppa Piemonte presenta tre giornate. Nella seconda, il 23 settembre, la Prochimica Novarese Virtus Biella giocherà a Novara dalle ore 16.30 prima contro Issa e poi contro Scurato, due formazioni del capoluogo, anche queste di categoria inferiore.

Il terzo ed ultimo triangolare è in programma sabato 30 settembre al palasport di Cigliano dalle 16.30, prima contro il Rosaltiora Verbania e successivamente contro le padrone di casa: in questo caso le avversarie saranno squadre pari categoria. Martedì 19 settembre alle ore 21 a Torino presso la sede del Comitato Regionale Piemonte Fipav si svolgeranno i sorteggi dei gironi del campionato regionale di serie C femminile.