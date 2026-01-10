Biella, contributi alle Parrocchie di Santo Stefano e di Sant’Antonio Abate e alla Comunità Ebraica di Vercelli

Edifici per il culto: il Comune di Biella attraverso una delibera di consiglio a fine 2025 ha stanziato 20 mila euro provenienti dagli oneri di urbanizzazione secondaria, al termine dell'istruttoria durante la quale sono state esaminate le domande presentate entro i termini di legge dalle confessioni religiose per l’anno 2026.

Il programma degli interventi è stato redatto tenendo conto di criteri precisi: priorità agli edifici sottoposti a vincolo monumentale, agli interventi urgenti di consolidamento e manutenzione straordinaria, agli edifici necessari per il culto situati nelle zone periferiche o privi di altre fonti di finanziamento, oltre alla proporzionalità del contributo rispetto ai costi e alla concreta realizzabilità degli interventi.

Nel dettaglio, è stato assegnato un contributo di 13.700 euro alla Parrocchia di Santo Stefano di Biella a fronte di una spesa complessiva dichiarata pari a 185.009,66 euro. I fondi saranno utilizzati per il rifacimento della copertura e per il restauro di tutti i serramenti della Casa parrocchiale del Duomo. Anche in questo caso non risultano precedenti finanziamenti concessi.

Per la Parrocchia di Sant’Antonio Abate, nelle frazioni di Barazzetto e Vandorno, è stato approvato un contributo di 5.100 euro. L’intervento riguarda opere di manutenzione dell’impianto elettrico e la realizzazione di una nuova illuminazione interna alla chiesa. La spesa complessiva dichiarata ammonta a 45.236,26 euro e la parrocchia non aveva beneficiato di precedenti finanziamenti comunali per questo tipo di interventi.

Un contributo di 1.200 euro è stato infine destinato alla Comunità Ebraica di Vercelli per la realizzazione di un impianto di videosorveglianza. L’intervento prevede una spesa totale di 14.274 euro e non aveva ricevuto in passato finanziamenti analoghi da parte del Comune.