Quadrangolare di scherma, a Biella arrivano i campioni azzurri

Una giornata da non dimenticare. I migliori quattro sciabolatori italiani hanno scelto Biella per un quadrangolare che trasformerà Piazza Duomo in una sala d’armi a cielo aperto.

LUIGI SAMELE: argento individuale olimpico Tokyo 2020, argento a squadre olimpico Tokyo 2020, bronzo a squadre olimpico Londra 2012, argento mondiale a squadre Parigi 2010, argento mondiale a squadre Wuxi 2018, bronzo mondiale a squadre Lipsia 2017, bronzo mondiale a squadre Budapest 2019, bronzo mondiale a squadre Il Cairo 2022, 3 ori europei a squadre, 3 argenti europei a squadre, 1 bronzo europeo a squadre, argento a squadre Giochi Europei Cracovia 2023, 2 vittorie individuali in Coppa del Mondo, 2 secondi posti individuali in Coppa del Mondo, 8 terzi posti individuali in Coppa del Mondo, 8 vittorie a squadre in Coppa del Mondo, 17 secondi posti a squadre in Coppa del Mondo, 4 terzi posti a squadre in Coppa del Mondo, bronzo individuale alle Universiadi Belgrado 2009, argento a squadre alle Universiadi Belgrado 2009, oro individuale ai Giochi del Mediterraneo del 2013, 3 volte Campione Italiano individuale (Roma 2016, Cassino 2021, Courmayeur 2022), 4 volte Campione Italiano a squadre, 4 ori con le Fiamme Gialle nella Coppa Europa per società.

LUCA CURATOLI: argento a squadre olimpico Tokyo 2020, bronzo mondiale individuale Budapest 2019, oro mondiale a squadre Mosca 2015, argento mondiale a squadre Wuxi 2018, bronzo mondiale a squadre Lipsia 2017, bronzo mondiale a squadre Budapest 2019, bronzo mondiale a squadre Il Cairo 2022, bronzo europeo individuale Tbilisi 2017, argento europeo individuale Adalia 2022, 4 argenti europei a squadre, 1 bronzo europeo a squadre, argento a squadre Giochi Europeo Cracovia 2023, 2 vittorie in Coppa del Mondo, 3 secondi posti in Coppa del Mondo, 7 terzi posti in Coppa del Mondo.

MICHELE GALLO: bronzo mondiale a squadre Il Cairo 2022, argento a squadre Giochi Europei Cracovia 2023. ENRICO BERRE’: argento a squadre olimpico Tokyo 2020, oro mondiale a squadre Mosca 2015, argento mondiale a squadre Wuxi 2018, bronzo mondiale a squadre Lipsia 2017, bronzo mondiale a squadre Budapest 2019, 2 ori europei a squadre, 4 argenti europei a squadre, 1 bronzo europeo a squadre, 5 podi in Coppa del Mondo, Campione Italiano individuale Torino 2015.

“La scherma è uno sport molto popolare in Italia, con una lunga tradizione di successi raccolti in campo internazionale - dicono il sindaco Claudio Corradino e l'assessore allo Sport Giacomo Moscarola -. A Biella poi opera da più di quarant'anni una sezione della Pietro Micca che ha saputo far crescere svariate centinaia di spadisti, con alcune punte d'eccellenza come Barbara Giolito, Elena Rainero, Federico Magni, Beatrice Ayres e Alessandro Maula. Per questo evento si è creato un ottimo rapporto di collaborazione tra il nostro Comune, l’associazione polisportiva dilettantistica Pietro Micca, Alessandro Alciato - che condurrà un’edizione speciale di Campioni sotto le Stelle, nella forma di un Talk Show – con cui abbiamo instaurato uno splendido rapporto di collaborazione; Luigi Samele, che possiamo considerare un grande amico della città e della nostra amministrazione, la Fondazione FILA Museum e l’Olympia Centro Polisportivo di Francesco d’Armiento. Gli eventi sportivi e la pratica dello sport a tutti i livelli sono un volano economico importante che coinvolge settori economici diversi: noi ci abbiamo puntato molte fiches e i risultati ci hanno dato ampiamente ragione. Un ringraziamento anche agli uffici del Comune che si sono dimostrati all’altezza dell’impegno preso. Sarà un bel giorno per lo sport biellese e mi auguro possa essere solo il primo di altri eventi legati alla scherma”.

“Da sempre ritengo che lo sport e gli eventi sportivi siano grande veicolo di promozione e di sviluppo del territorio – ha commentato il consigliere regionale Michele Mosca -. Queste manifestazioni inoltre aiutano anche a far crescere le associazioni sportive e le collaborazioni instaurate dal Comune con altre importanti realtà non possono che fare il bene del territorio. Sono personalmente soddisfatto che la Regione Piemonte sia partecipe nella promozione di uno sport magari meno seguito, ma che ha sempre regalato tante soddisfazioni ai colori azzurri”.

“La presenza di questi grandi campioni ci permetterà di effettuare una nuova inaugurazione della sala Scherma – ha spiegato durante la conferenza stampa il presidente della Pietro Micca Giuseppe Lanza -. Grazie alla Fondazione FILA e alla famiglia Lunghi, che insieme ad altre aziende ci sono stati vicini, ci hanno permesso di rifare completamente la pavimentazione, rendendola usufruibile anche per altre attività. La Pietro Micca è molto radicata e presente sul territorio: speriamo che il tempo regga e ci consenta di realizzare l’evento in piazza Duomo”.

Luigi Samele, in collegamento da remoto, ha ricordato come è nato l’evento: “Parlandone con il sindaco Corradino e il vice sindaco Moscarola volevamo portare il meglio della sciabola italiana in città: una piazza come Biella merita il meglio. Ringrazio la Pietro Micca, Fondazione FILA Museum e tutti quanti hanno collaborato per lanciare questa giornata di grande promozione della scherma e di promozione del territorio. Vi aspetto tutti sabato e sono sicuro che il format studiato piacerà a tutti!”. Annalisa Zanni, responsabile di Fondazione FILA Museum, dichiara: "Per la nostra Fondazione tutti gli sport sono di ugual valore ed è un grande onore per la città di Biella ospitare questa iniziativa, ma soprattutto accogliere sul territorio atleti del calibro di Enrico Berrè, Michele Gallo, Luca Curatoli e Luigi Samele a cui va il nostro caloroso benvenuto. Realtà diverse che si uniscono per lo sport e, in questo caso, anche per sostenere due giovani atleti emergenti: Francesco Ferraioli e Vittoria Siletti. Auspico che il tempo ci permetta di farlo in piazza Duomo perchè questa tipologia di eventi fatti nel cuore delle città hanno sempre un grande impatto. Un ringraziamento speciale all'ufficio Sport del Comune di Biella, in particolare al funzionario Antonio Pusceddu che segue sempre con grande dedizione e professionalità l'organizzazione di queste iniziative".

Venerdì 15 settembre Ore 19,15 Accademia dello Sport Visita di Luigi Samele, Luca Curatoli, Michele Gallo, Enrico Berrè e Francesco D’Armiento presso la sede della APD Pietro Micca Biella. Sabato 16 settembre Ore 10,00, Museo del Territorio Presentazione ufficiale dell’evento con la presenza di Luigi Samele, Luca Curatoli, Michele Gallo ed Enrico Berrè presso il Chiostro San Sebastiano e saluto delle Autorità. La presentazione avverrà sotto forma di Talk show moderato da Alessandro Alciato. Saranno presenti anche gli schermitori biellesi Vittoria Siletti e Francesco Ferraioli.

Ore 11,30, museo Fondazione FILA Visita di Luigi Samele, Luca Curatoli, Michele Gallo ed Enrico Berrè, Francesco D’Armiento, Vittoria Siletti e Francesco Ferraioli presso il Museo della Fondazione FILA. Ore 14,30, piazza Duomo (se non piove) oppure Centro Commerciale Gli Orsi (se piove) La prima parte dell’evento è organizzato dall’APD Pietro Micca Biella: due ore dedicate ai più piccoli (tesserati della Pietro Micca e non), anche grazie all’incontro con i quattro campioni. Ore 16,00, piazza Duomo (se non piove) oppure Centro Commerciale Gli Orsi (se piove) Prevista un’esibizione di Vittoria Siletti e Francesco Ferraioli, i due atleti di punta formati dalla Pietro Micca.

Ore 16,30, piazza Duomo (se non piove) oppure Centro Commerciale Gli Orsi (se piove) 1° TROFEO CITTA’ DI BIELLA DI SCIABOLA Luigi Samele, Luca Curatoli, Michele Gallo ed Enrico Berrè in pedana, protagonisti di una gara (quadrangolare) con i migliori sciabolatori azzurri. Vittoria Siletti e Francesco Ferraioli sono atleti nati sportivamente in Pietro Micca, Vittoria ha iniziato a 7 anni e mezzo e Francesco all'età di 5 anni e da lì è iniziato il loro percorso sportivo. Entrambi hanno ottenuto, vestendo i colori della Pietro Micca, ottimi risultati nelle diverse categorie in cui è suddivisa l'attività agonistica della scherma. Vittoria, dal 2022 in forza al Gruppo Sportivo delle Fiamme Azzurre, ha vinto due edizioni del trofeo Kinder Under 14, nella stagione 2020/2021 è stata campionessa italiana categoria Cadetti, nella stagione 20219/2020 ha vinto la medaglia d'oro nella categoria Giovani e l'argento in quella Cadetti ai Giochi del Mediterraneo di categoria. Vittoria è stata convocata alle ultime due edizioni dei campionati Mondiali ed Europei categoria Cadetti e Giovani sia nella prova individuale, sia a squadre, partecipando a prove di Coppa del Mondo Assoluta oltre ad ottimi piazzamenti sia nei campionati nazionali di categoria, sia Assoluti. Francesco nella stagione 2016/2017 ha conquistato la Coppa Italia categoria Cadetti, ha partecipato alla Coppa del Mondo Assoluta Gran Prix Fie di Calì in Colombia ottenendo un ottimo 43simo posto. Francesco ha ottenuto buone prestazione nei campionati Italiani sia categoria Cadetti e Giovani, sia Assoluti.

ORGANIZZATORI -Comune di Biella -Pietro Micca Biella -Olympia Centro Polisportivo Foggia (rappresentata in conferenza stampa da Francesco D’Armiento, che fra le altre cose nel suo palmares di sciabolatore ha oro e argento agli Europei Under 23, bronzo agli Europei Under 20, bronzo ai Mondiali Under 20, oro ai Mondiali a squadre, 4 titoli italiani, atleta delle Fiamme Gialle) -Luigi Samele -Alessandro Alciato

CONTRIBUTI DI -Consiglio regionale del Piemonte -Fondazione FILA Museum