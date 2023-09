Ronco Biellese, la Pro Loco presenta la "Sagra del Pailet" FOTO

Sabato 16 e domenica 17 Settembre si terrà, a Ronco Biellese, la xx edizione della “Sagra del Pailet”: il tegamino di terracotta, che è diventato il simbolo della festa che la Pro Loco, in collaborazione con l'Amministrazione Comunale e le Associazioni del paese organizza per mantenere viva la tradizione delle “bielline”. Come al solito la Sagra ruota intorno all'Ecomuseo della Terracotta che proporrà visite guidate e sarà sede di esposizione e alla ex Fornace Cantono, dove si terrà il Laboratorio di manipolazione e tornio dell'argilla. La via principale, via Roma, sarà pedonale per un tratto e ospiterà bancarelle degli Hobbisti mentre in piazza ci sarà la Mostra Mercato della Ceramica. L'area sportiva sarà invece dedicata alla Ristorazione e agli Spettacoli che porteranno animazione, musica e magia.

Durante la festa presterà servizio il gruppo di Protezione Civile “Ser Lance cb” di Valdengo.

Di seguito il programma dettagliato:

Sabato 16 Settembre

- Ecomuseo della terracotta (P.za Vittorio Veneto) ore 17:00

APERTURA SAGRA, INAUGURAZIONE MOSTRE:

TRASLUCENZE in PORCELLANA – Elena D'Oria

LES ANIMAUX - Giorgio Fasano

-Dall'Emilio (P.za Vitt.Veneto 4):

LE NUOVE MARISE - Francesca Formia

-Via Zumaglia 1 (P.za Vitt.Veneto):

DONNE...UN PICCOLO RACCONTO D'AMORE – Anna Banfi

-Laboratorio Scuola delle Terrecotte (Via Roma 20)

ARCHITETTURE – Juan Sandoval

CERTE COSE DI LEONARDO – Alberto Schiavi

OLLALLA' – Scuola delle Terrecotte di Ronco Biellese

-Sede Alpini (Via Roma 31)

COLLETTIVA PITTORI RONCHESI – PAESAGGI D'ACQUA-Anna Rey;FIORI E FRUTTA Paola Merlin; PERCORSI-Gianni Poma; NATURALmente-Giovanni Rosazza

-Area Sportiva (Strada Buratti della Malpenga) ore 19:00

Apertura Stand Gastronomico con

GNOCCO FRITTO, PIADINE; CREPES

e a seguire

SERATA MUSICALE con il GRUPPO “FM“

Domenica 17 Settembre

(dalle ore 10,00 alle 12,30 e dalle 14,00 alle 18,00)

– MOSTRE DEGLI ARTISTI (presso le loro sedi)

– LABORATORIO DI TERRACOTTA manipolazione e tornio per bambini e adulti a cura degli Amici del Laboratorio della Terracotta con la collaborazione di Giorgio Rey e Stefano Garlanda (ex Fornace Cantono -via Roma 53)

– MOSTRA MERCATO DELLA CERAMICA (Piazza Vitt.Veneto)

– BANCARELLE DEGLI HOBBYSTI (via Roma)

– PESCA DI BENEFICENZA LILT (ingresso Strada Buratti della Malpenga)

Ore 12:30 Area Sportiva Strada Buratti della Malpenga

PRANZO DELLA SAGRA

Antipasti vari,polenta con salcicciotto in umido,

POLENTA CONCIA (anche asporto con contenitori propri. Gradita prenotazione: Egidio 3391853986-Michela 3477333612)

Ore 15:00 Area Sportiva

SPETTACOLO PER I BAMBINI con MISTER ALE

Ore 15:30 Piazza Vitt. Veneto

GRUPPO GLI ARBEJ E ANANKE DUO

Concertino e sfilata fino all'Area Sportiva

CONCERTO FINALE

Ore 19:00 Area Sportiva

GRIGLIATA DI CHIUSURA

e a seguire tanto divertimento con

KARAOKE



Le mostre e gli Artisti

“TRASLUCENZE DORATE” di Elena D'Oria

Elena D’Oria nasce ad Orbassano (Torino) nel 1971 e sceglie, verso la metà degli anni ’90, di formarsi seguendo un percorso finalizzato all’apprendimento tecnico artigianale, conseguendo il titolo rilasciato dalla regione Piemonte di TECNICO DI PRODUZIONE E DECORO DELLA CERAMICA LAVORAZIONE AL

TORNIO. Contemporaneamente, al percorso di studi ufficiale, frequenta vari laboratori da cui apprende direttamente le tecniche della tradizione Italiana e, grazie alla lunga sperimentazione, trasforma la materia prima in opere d’arte.

“LES ANIMAUX” di Giorgio Fasano

Lavora nel nuovo spazio di Terra Ceramica e Arte nel centro di Torino nato per diffondere e valorizzare la conoscenza dell’arte ceramica e della sua cultura attraverso incontri e momenti aggregativi con artisti e artigiani, corsi di ceramica per adulti, per bambini e al tornio. Trascorre le sue giornate in laboratorio dedicandosi alla ceramica a tempo pieno e sperimentando tecniche diverse. Giorgio proporne una produzione di sculture sul tema: “il rapporto tra il mondo animale e lo spazio antropizzato”. Le opere proposte sono realizzate in gres e porcellana.

“LE NUOVE MARISE” di Francesca Formia

Originaria di Tonengo di Mazzè vive a Castellamonte dove si è diplomata all'Istituto Statale d'Arte Ceramica. Ha poi conseguito il Diploma Accademico di Scultura e il Diploma di Arti Visive e Disciplina dello Spettacolo presso l'Accademia Albertina di Belle Arti di Torino. Lavora in una ditta che produce stufe di ceramica artigianali. Nel suo laboratorio si diverte a creare con la ceramica “Le Marise”: donne allegre e spensierate. Si godono la vita. Amano il cibo e i colori. Credono di essere sempre in forma e alla moda.

“DONNE...UN PICCOLO RACCONTO D’AMORE” di Anna Banfi

Si è diplomata in Pittura all’Accademia Albertina di Belle Arti di Torino nel 1976. Vive e lavora a Occhieppo Superiore (BI) Dopo lo studio accademico di pittura le è rimasta la passione per il ritratto che ha continuato a coltivare trasposto nell'argilla. Ha cominciato così la manipolazione artistica della terra più di 25 anni fa, allestendo un laboratorio di ceramica.

Ha partecipato a numerose mostre a carattere nazionale.

“ARCHITETTURE” di Juan Esteban Sandoval

Juan Esteban Sandoval, nato in Colombia. Ha partecipato a mostre internazionali dal 1994. Attualmente risiede a Bologna. Fa parte del Consiglio Accademico di Unidee-Cittadellarte e di numerose mostre realizzate in collaborazione con altre istituzioni, tra i quali il MuKHA di Anversa, l’Isola di San Servolo per la 50a Biennale di Venezia, la Galleria Civica di Modena, il MAXXI di Roma.

I suoi oggetti rimandano a edifici e strutture industriali, prendendo spunto da elementi dell'architettura di diversi contesti e momenti storici, ma prestando particolare attenzione all'architettura brutalista del secondo dopoguerra.

“CERTE COSE DI LEONARDO” di Alberto Schiavi

Alberto Schiavi nasce in Emilia, in provincia di Modena, nel maggio del 1960, e vive in Piemonte. Nel 1978, si diploma all’Istituto d’Arte di Castellamonte, dove ha il privilegio di conoscere insegnanti preparati, entusiasti e per di più artisti valenti. Ha partecipato a numerosissime esposizioni personali e collettive.

“OLLALLA” di Scuola delle Terrecotte di Ronco Biellese

Gli Amici della Scuola delle terrecotte, coordinati da Cinzia Petraroli, si sono cimentati nella creazione di Olle da vaso e da giardino proponendo sorprendenti soluzioni per prendersi cura ancora una volta dell'amata terra. Simpatici e colorati gechi in ceramica, realizzati per l'occasione, animeranno la mostra insieme a fiori di ogni genere.

“COLLETTIVA PITTORI RONCHESI” di Anna Rey,Paola Merlin,Gianni Poma,Giovanni Rosazza

Anna Rey “Paesaggi d'acqua”, Paola Merlin “Fiori e Frutta”, Gianni Poma “Percorsi”, Giovanni Rosazza “NATURALmente” ci porteranno in atmosfere ricche di colori e suggestioni.

“EX FORNACE CANTONO” Laboratorio di manipolazione argilla e tornio

Gli Amici del Laboratorio della Terracotta di Ronco proporranno per bambini e adulti attività di manipolazione dell'argilla che potranno così realizzare le cose più varie dando sfogo alla propria fantasia. I partecipanti potranno anche, seguiti da Giorgio Rey, realizzare fischietti e sperimentare con Stefano Garlanda la lavorazione dell'argilla al tornio.