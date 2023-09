DettoFatto: la soluzione software intelligente per gli amministratori condominiali

DettoFatto è il miglior software per gli amministratori condominiali in circolazione. Offre un concreto aiuto a chi è chiamato a gestire un condominio, intervenendo proprio nelle attività che richiedono più tempo e che provocano il maggiore stress.

Si caratterizza per il ricorso alle più moderne tecnologie, come l’intelligenza artificiale, nonché per il focus sull’organizzazione dei dati e sulla comunicazione tra le varie parti in causa: amministratore medesimo, inquilini, fornitori, erogatori di servizi.

Vale la pena dunque approfondire le potenzialità di DettoFatto e descrivere il suo impatto sulla gestione del condominio.

Perché è assolutamente necessario affidarsi a un software

Prima di entrare nel dettaglio di DettoFatto è bene fare il punto sulle sfide che quotidianamente gli amministratori di condominio devono affrontare e sulla necessità di avere al proprio fianco un software in grado di agevolare le attività gestionali/organizzative.

Quello dell’amministratore di condominio è un mestiere ambito, che regala molte soddisfazioni personali e finanche economiche. Tuttavia, è anche complesso e stressante. Il motivo è semplice… E duplice.

Da un lato l’amministratore deve organizzare attività all’apparenza ordinarie, ma in realtà complicate, in quanto finalizzate al mantenimento o all’eventuale miglioramento delle parti comuni dell’edificio. Dall’altro lato, deve mediare tra gli interessi degli inquilini. A fare fede è il regolamento condominiale, oltre che il buon senso, ma ciò non basta quasi mai. Dunque, ecco la necessità di sfoderare pazienza, diplomazia, capacità comunicative.

Lo scenario più probabile consiste nell’alternanza tra sessioni di contabilità, finalizzate a informare gli inquilini delle spese sostenute per la gestione delle parti comuni, e interazioni più o meno programmate con gli inquilini, i fornitori, gli erogatori di servizi.

Tutto ciò genera stress e perdite di tempo. L’amministratore avverte difficoltà a staccare, a separare la vita privata dal lavoro. Fa fatica a dire di no, a negarsi, in quanto ciò tradirebbe le aspettative dei suoi clienti.

In questo contesto, è evidente quanto sia necessario un supporto non solo umano, magari rappresentato da segretari e collaboratori, ma anche e soprattutto tecnologico. Da qui, la diffusione di software che possano automatizzare o comunque velocizzare alcune attività. Fare da sé, quando si tratta di gestire uno o più condomini, semplicemente non è possibile.

DettoFatto, la rivoluzione dei software per la gestione del condominio

DettoFatto si inserisce nel panorama già complesso dei software per la gestione condominiale. Tuttavia, effettua un deciso cambio di passo e introduce alcune novità interessanti.

Tanto per cominciare, interviene soprattutto sulle attività più stressanti ed “energivore”. Se è vero che la maggior parte dei software si riducono a meri organizzatori di contabilità, DettoFatto opera un focus sul rapporto tra il professionista, i clienti e i fornitori. In buona sostanza, automatizza le comunicazioni e le interazioni.

Ci riesce grazie all’intelligenza artificiale, qui organizzata sotto forma di bot che genera risposte cordiali, realistiche, plausibili e soprattutto “vere”, in quanto derivanti dai dati presenti nel database. Ecco che l’amministratore può risultare presente anche se in realtà non lo è, può esaudire le richieste di tutti, o almeno recepirle, senza perdere tempo. La sensazione di stress diminuisce, lo spazio per la propria vita privata aumenta.

L’efficacia comunicativa vale ovviamente anche per il rapporto con i fornitori, che vengono raggiunti da comunicazioni e avvertenze ogni volta che ce n’è bisogno, facendo sentire la presenza dell’amministratore e quindi stimolando al rispetto delle tempistiche (una delle questioni esiziali, quando si organizzano lavori e attività).

Perché DettoFatto è un valore aggiunto

DettoFatto è quindi anche una piattaforma interattiva, in cui amministratore (di persona o mediante il bot), inquilini e fornitori possono comunicare in maniera ordinata e proficua. E’ bene affrontare fin da subito una possibile obiezione, ovvero l’eventuale ritrosia degli inquilini e dei fornitori medesimi a utilizzare una piattaforma esterna. Il timore, infatti, è che si debba pagare qualcosa. Niente paura: dal punto di vista degli inquilini e dei fornitori di servizi, DettoFatto è un ottimo programma per la gestione del condominio.

Dal punto di vista dell’amministratore, invece, DettoFatto rappresenta un investimento fondamentale. Costituisce l’occasione per diminuire il carico di lavoro e, allo stesso tempo, migliorare le proprie performance.

Rappresenta l’opportunità per dare una svolta alla propria professione, di allargare la propria clientela e allo stesso tempo assicurarsi un carico di lavoro sostenibile. D’altronde, DettoFatto è sinonimo di qualità e produttività, e conferisce la possibilità di gestire più condomini contemporaneamente.