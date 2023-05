"Saggezza Umana, Intelligenza Artificiale" a Gaglianico una conferenza di Jonah Lynch

In un momento dominato dalla confusione e dalle contrapposizioni che animano il dialogo, una serie di associazioni e gruppi indipendenti si sono uniti per confrontarsi su alcuni temi importanti. Il primo di questi sarà affrontato domani, 5 maggio alle 21, presso l’auditorium di Gaglianico e vedrà come relatore il Prof.Jonah Lynch, docente universitario con doppia nazionalità americana e irlandese, da pochissimi anni residente nel biellese, che affronterà il tema Saggezza umana, intelligenza artificiale.

I gruppi promotori sono Ri-Belli, Harambee, Etica, Orizzonti Creativi, Storie di Piazza, Amici della lana, Biella Splende, Messaggi d’amore, Trovarsi ora-Biella.

Siamo giunti sulla soglia di importanti cambiamenti che segneranno la nostra epoca?

Possiamo indicare le epoche dalle grandi scoperte tecnologiche che hanno cambiato il mondo: il fuoco, la ruota, la scrittura, l’acciaio, la stampa. Oggi lo sviluppo dell’Intelligenza Artificiale promette (e minaccia) cambiamenti altrettanto grandi: siamo certamente alla soglia di una nuova epoca. Assieme a uno studioso che si occupa di temi di tecnologia da anni, sia come ricercatore e programmatore, sia come divulgatore e insegnante, andiamo alla scoperta di cosa è l’Intelligenza Artificiale. Cerchiamo le ragioni di speranza e di paura nel contesto che si sta profilando, e cerchiamo la nostra umana responsabilità.

La serata prevede una conferenza con il Dott. Lynch e un momento di scambio con domande dirette del pubblico.

Prenotazione obbligatoria al n° 393 277 6494 o mail ribellibiella@gmail.com