Cossato: Un boato nella via Dante Alighieri, auto impatta contro un muro e rimbalza nella recinzione opposta - Foto Benedetti per newsbiella.it

Saranno i Carabinieri, sul posto questa sera poco dopo le 22 a Cossato in via Dante Alighieri, a stabilire l'esatta dinamica del tremendo schianto che ha coinvolto un'auto con a bordo una famiglia di cinque persone che, fortunatamente e nonostante il violento impatto, sembrerebbe non abbiano subito gravi conseguenze.

Il boato ha richiamato in strada tutti i residenti che inizialmente hanno temuto il peggio di fronte alla scena. Pare che l'auto abbia impattato prima su un muro nella direzione di marcia, per poi rimbalzare e incastrarsi contro una recinzione nel lato opposto della carreggiata.

Gli occupanti sono stati affidati alle cure del 118, mentre i Vigili del Fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza del mezzo e dell'area interessata. La strada è rimasta chiusa sino al completamento dei rilievi e allo sgombero dai rottami.