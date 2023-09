Cossato, lite all'ufficio postale

Lite all'ufficio postale di Cossato nella mattinata di ieri giovedì 7 settembre.

I militari sono intervenuti per sedare una lite tra un dipendente dell'ufficio e un uomo di Valdilana. Quest'ultimo si sarebbe rivolto al 112 in quanto ieri era la terza volta che si recava all'ufficio per ritirare la pensione e questa non gli sarebbe stata consegnata.

A monte della questione ci sarebbero però problemi tecnici di caricamento della pratica, in quanto il pensionato ha ricevuto dall'Inps la comunicazione dell'erogazione che però non è ancora stata ricevuta da Poste Italiane.