Scuole di Biella: 1850 gli utenti iscritti al nuovo portale mensa. Gli auguri per il nuovo anno dell'assessore Bessone

Il bando di gara per il servizio di ristorazione dei nidi d’infanzia comunali, per le scuole d’infanzia, primarie e secondarie di primo grado statali è stato aggiudicato per due anni alla ditta Compass, che aveva già in precedenza ottenuto l’incarico.

L’altra grande novità riguarda la gestione del portale mensa e sul controllo di qualità operato tramite la Commissione Mensa, che riprenderà a pieno regime dopo le limitazioni imposte dal Covid negli ultimi anni.

“Nonostante l’aggiudicazione dell’appalto di ristorazione sia avvenuto il 31 di agosto, l’Amministrazione comunale è pronta a far partire il servizio già da lunedì, con l’inizio dell’anno scolastico e così avverrà in tutte le scuole dell’Istituto comprensivo Biella III – dice l’assessore all’Istruzione pubblica Gabriella Bessone -. Per quanto riguarda Biella II l’inizio deciso dai dirigenti è fissato per lunedì 18 settembre; infine l’Istituto comprensivo San Francesco d’Assisi ha optato per infanzia e primaria dal 18, mentre la secondaria di primo grado da lunedì 25 settembre. L’ulteriore innovazione del portale mensa è stato ben accolto dalle famiglie, tanto che l’ultimo dato vede l’iscrizione di 1.850 utenti, rispetto ai 2.300 attesi in totale. Questo risultato è stato ottenuto anche grazie allo sportello aperto specificatamente per assistere nell’iscrizione quanti avessero qualche difficoltà”.

Sono già state attivate sul portale accessibile ai genitori tramite l’App “ComunicApp” (da scaricare sul proprio smartphone) oppure dal Pc al sito “portale genitori”. “Da entrambi gli strumenti si può accedere al sito e controllare in tempo reale il credito residuo e trasmettere le assenze dei figli al servizio mensa. Con tale innovazione si è alleggerito sia il lavoro del personale ATA, sia degli uffici comunali che dovevano verificare e sistemare eventuali errori. Ora questa incombenza sarà affidata ai genitori, i quali potranno anche programmare eventuali assenze. Rimane ferma la disponibilità degli uffici comunali a qualsiasi richiesta di supporto da parte delle collettività”.

Soddisfatta di questo lavoro estivo, l’assessore Bessone si rivolge in conclusione all’intero universo scolastico. “Carissimi ragazzi, ragazze, genitori, dirigenti scolastici, docenti e personale ATA, mi accingo per il quinto anno a portarvi il saluto dell’Amministrazione comunale e a porgervi i miei personali auguri per questo nuovo anno scolastico. Il grande desiderio e la grossa sfida sarà quella di vivere quest’anno come occasione di crescita e consapevolezza che la scuola non è solo un luogo di regole e sacrifici, ma soprattutto di incontro e confronto, un ambiente in cui si impara a conoscersi e dove si apprende la più importante delle lezioni: esercitare il rispetto e la tolleranza verso se stessi e verso gli altri. Le ultime vicende di cronaca ci hanno messo davanti a una realtà che non può e non deve essere considerata la normalità: la perdita dei valori, l’indifferenza, la mancanza di empatia non possono essere il nostro mondo. Invito i bambini e le bambine, i ragazzi e le ragazze a riscoprire la socialità, a coltivare il desiderio di apprendere e sperimentare e a sfruttare al massimo tutte le occasioni di crescita e di insegnamento che la nostra scuola sa offrire. Imparate a sognare in grande oggi, perché così riuscirete ad agire in grande domani: siete il futuro e lo dovete forgiare con le vostre idee, la vostra creatività, il vostro talento, la vostra intelligenza emotiva.

Ai dirigenti scolastici, ai docenti e al personale non docente, rivolgo l’invito a continuare il loro lavoro con la stessa tenacia e senso di responsabilità finora dimostrati, nonostante le fatiche e le difficoltà che di anno in anno si presentano e aumentano.

Alle famiglie, allenatori di vita e punti di riferimento essenziali, rivolgo l’invito ad accompagnare, insieme alla Scuola, i propri figli in un percorso educativo proficuo, e di osservare il necessario spirito collaborativo al fine di stabilire, ancor più, un clima sereno ed inclusivo in cui ciascuno possa crescere ed esprimersi nel modo più congeniale.

Solo la stretta collaborazione tra tutti i soggetti potrà essere garanzia di percorsi educativi di qualità e di interventi efficaci volti al superamento degli ostacoli culturali e materiali, per una scuola realmente “di tutti”.

L’Amministrazione comunale continuerà a mettere in campo tutte le azioni necessarie per supportare e migliorare le nostre scuole, forse si dovrà affrontare qualche sacrificio e qualche rinuncia, ma sono certa che saranno sacrifici compresi, perché la sicurezza dei nostri ragazzi, cittadini del domani, deve essere la nostra prima e assoluta priorità”.