Pavignano, iniziati i lavori per riportare l'acqua al cimitero

Nei giorni scorsi una lettrice ci ha segnalato la mancanza di acqua nel cimitero di Pavignano, leggi Dobbiamo portarci l'acqua da casa?

In questi giorni però il Comune ci ha segnalato di stare lavorando per riportare la situazione alla normalità. I lavori sono iniziati, e a breve sarà nuovamente possibile avere a disposizione l'acqua per i propri cari al cimitero Pavignano.

"Non è stata una cosa semplice - spiega l'assessore Gigliola Topazzo - , perchè prima di intervenire e scavare come sta facendo ora la ditta incaricata, si è dovuto cercare le perdite. Ne sono stati individuate più di una e adesso cercheremo di sistemare la questione il prima possibile, si vede anche che stiamo lavorando, ci sono scavi ovunque, ma ci vuole tempo per queste cose".