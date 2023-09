Atletica, 31° Circuito Città di Biella: 9 gare per tutte le età.

La grande atletica nel cuore della città: questo è il “Circuito Città di Biella”, evento in programma sabato 14 ottobre, organizzato come di consueto dal GAC Pettinengo. Quando manca poco più di un mese le iscrizioni sono state aperte nella giornata di ieri ed è già stato definito in toto il programma, che quest'anno differisce un po' dalle passate edizioni, ma rimane di alto livello ed interesse. Le gare in programma: Il “Circuito” proporrà ben 9 gare nell'arco di un pomeriggio, indicativamente dalle 14.30 alle 18.00: campo base la piazza del Duomo di Biella. I massimi appuntamenti saranno con i 3000 metri ad inviti, che vedranno al via parecchi atleti e atlete di alto livello, alcuni nazionali italiani e qualche stella di caratura europea: la starting list è in via di definizione e verrà comunicata a ridosso della data di svolgimento. Confermato il “Palio del Miglio” sia maschile che femminile che quest'anno sarà a più ampio respiro: la gara biellese sarà, infatti, anche ultima tappa della 1ª edizione del “Trofeo del Miglio Piemonte”, manifestazione voluta da Fidal regionale. Confermate le animatissime gare a staffetta delle scuole biellesi, quest'anno riservate agli atleti-allievi delle medie inferiori, con iscrizione gratuita. Novità dell'edizione 2023 è l'attività giovanile regionale, in collaborazione con la Fidal Piemonte. Il Circuito Città di Biella sarà prova finale del “Trofeo CorriGIO' 2023” è assegnerà il titolo regionale individuale e di società giovanile di Corsa su Strada. Si sfideranno sui cubetti biellesi gli atleti e le atlete delle categorie Cadetti, Cadette, Ragazzi e Ragazze. Partner dell'evento sono la Città di Biella, la Provincia di Biella, la Regione Piemonte e la Pietro Micca Biella.

L'orario provvisorio:

Ore 14.30 – Miglio maschile SM60 e over (2 giri per totale di 1609,35 m)

Ore 14.40 – Miglio femminile TUTTE CATEGORIE (2 giri per totale di 1609,35 m)

Ore 14.50 – Camp. Regionale Cadette (3 giri da 800 metri per totale di 2400 m)

Ore 15.10 – Camp. Regionale Cadetti (4 giri da 800 metri per totale di 3200 m)

Ore 15.35 – Miglio maschile SM50/55 (2 giri per totale di 1609,35 m)

Ore 15.50 – Staffetta Medie Inferiori – Serie 1 (1 giro da 800 m per ognuno dei 5 atleti)

Ore 16.10 – Staffetta Medie Inferiori – Serie 2 (1 giro da 800 m per ognuno dei 5 atleti) Ore 16.30 – 3000 m a inviti DONNE (1 giro da 600 m + 3 giri da 800 m)

Ore 16.45 – Staffetta Medie Inferiori – Serie 3 (1 giro da 800 metri per ognuno dei 5 atleti)

Ore 17.00 – Camp. Regionale Ragazzi (2 giri da 800 metri per totale di 1600 m)

Ore 17.10 – Miglio maschile SM35/40/45 (2 giri per totale di 1609,35 m)

Ore 17.20 – Miglio maschile AJPSM (2 giri per totale di 1609,35 m)

Ore 17.30 – Camp. Regionale Ragazze (2 giri da 800 metri per totale di 1600 m)

Ore 17.45 – 3000 metri a inviti DONNE (1 giro da 600 metri + 3 giri da 800 m)

Annullato il Giro podistico Internazionale di Pettinengo

Con grande dispiacere GAC Pettinengo comunica che quest'anno il Giro Internazionale di Pettinengo non si farà: la concomitanza dell'evento con altre gare ha costretto a questa scelta dolorosa ma obbligata, oltre che consapevole.

Lo spirito del Giro di Pettinengo è quello di portare in gara il meglio della gioventù atletica piemontese (e non solo) nel Trofeo delle Province. Quest'anno la concomitanza con il Criterium Nazionale Cadetti avrebbe sminuito notevolmente la nostra manifestazione. Inoltre nello stesso fine settimana sono in programma i Campionati Individuali Assoluti, Promesse e Juniores di Mezza Maratona e i Campionati Italiani di Società di Chilometro Verticale.

Dunque preferiamo fermarci un anno e ritornare nel 2024 in una data che possa permetterci di portare a Pettinengo grandi campioni affermati e giovani futuri campioni.