Domenica 10 settembre a Oropa le note di Willaert, Buus, Merolo e Maschera

Suoni in Movimento - Percorsi Sonori nella Rete Museale biellese è al suo ultimo appuntamento domenica 10 settembre al Santuario di Oropa. Alle 16.30 è in programma un ritorno alle origini del Sonare a quattro a cura del Ludus Quartet: uno sguardo sulla grandissima scuola rinascimentale veneziana, espressione sublime di una forma artistica che ha saputo raggiungere vette elevate per significato e bellezza.

In programma ci sono musiche di: Adrian Willaert, Jacques Buus, Claudio Merolo, Florentio Maschera, Giovanni Gabrieli, Giovanni Battista Grillo, Girolamo Frescobaldi.

“In questo nostro viaggio attraverso il grande repertorio della musica italiana - spiega una delle direttrici artistiche Elena Ballario - siamo partiti dal Barocco, abbiamo proseguito fino ai nostri giorni. Ma ci sembrava importante chiudere con il Rinascimento che con il Barocco ha scritto le basi di quella cantabilità che sta alla base di tanta della musica della nostra cultura”.

Il Ludus Quartet è composto da Ivo Crepaldi e Andrea Ferroni ai violini, Alexander Monteverde viola e Ivo Brigadoi al violoncello.



Alle 15,00 come tradizione, è in programma la visita guidata all’Orto Botanico Oasi WWF.