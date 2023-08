Occhieppo Superiore, auto carambola in via Don Corrado Catella, FOTO Mattia Baù per newsbiella.it

Incidente intorno alle 13 di oggi 25 agosto a Occhieppo Superiore, in via Don Corrado Catella, nei pressi del cimitero.

Sul posto ci sono ancora i Vigili del Fuoco che stanno mettendo in sicurezza l'auto e i Carabinieri per effettuare i rilievi del caso.

Si tratta di un sinistro autonomo: per cause ancora in via di accertamento da parte dei militari un'auto si è ribaltata. L'uomo che era al suo interno è stato portato in salvo dai Vigili del Fuoco e poi affidato alle cure del 118 che lo hanno trasportato in ospedale per gli accertamenti del caso.

Attenzione alla viabilità perchè al momento la strada dove è avvenuto il sinistro è chiusa al traffico.