Teens Basket Biella riparte con grandi numeri e rinnovate ambizioni

Il conto alla rovescia è ormai agli sgoccioli. Lunedì alle 19 il Teens Basket Biella targato ancora Zeta Esse Ti si radunerà a Pettinengo, dove la prima squadra iscritta al campionato unico di serie C inizierà la preparazione tra campo sportivo e palestra comunale.

Il Teens Basket Biella ricomincia con grandi numeri in vista della stagione sportiva 2023-2024. Non solo prima squadra, con la novità Luca Garri in panchina alla guida di un roster giovane, che ambisce a essere tra i protagonisti della serie C unica, ma anche tanto settore giovanile, con 7 squadre iscritte ai rispettivi campionati per oltre 100 tesserati, senza dimenticare il settore minibasket, che punta a superare quota 250 bambini.

Per quel che riguarda gli sponsor, conferma per Zeta Esse Ti sulle maglie della prima squadra e new entry Salutissima Benessere Insieme nel settore giovanile.

«In realtà non ci siamo mai fermati» spiega il presidente Luciano D’Agostino. «Abbiamo trascorso un’estate in continuo fermento, ragionando, programmando e ponendoci nuovi obiettivi. L’idea resta la stessa che per anni è stata alla base del nostro percorso: creare sinergie sul territorio, cercando partner che abbiamo il desiderio e il piacere di condividere i nostri valori e di lavorare per ampliare la base di atleti».

Proprio in quest’ottica nasce la collaborazione con Trivero Basket, che condividerà con il Teens un gruppo under 17, allenato da Luca Garri e Nico Di Biase.

«Le sinergie non riguardano solo i rapporti di collaborazione con altre società sportive» aggiunge D’Agostino «ma anche con enti e amministrazioni comunali, aspetto fondamentale per potersi radicare nelle comunità. Finalmente quest’anno potremo allenarci e giocare con quasi tutte le squadre in città, utilizzando anche la palestra dell’Iti grazie a un accordo con la Provincia di Biella».

Nella prima fase della stagione capitan Martino Maffeo e compagni si alleneranno anche al Pajetta, nella palestra Spazioforma, in quella dell’Iti Quintino Sella. Prima amichevole in programma martedì 12 settembre al Pajetta contro Vercelli, team che prenderà parte alla serie D. L’esordio in campionato dovrebbe essere domenica 1 ottobre al Pajetta contro La Crocetta Torino.

Organizzazione sarà una delle parole chiave nel nuovo corso Teens, come spiega Luca Garri, coordinatore dell’Academy: «Prima squadra e under 19-17 avranno tre allenatori, le altre sue. Ogni gruppo giovanile inoltre potrà contare su uno o due dirigenti accompagnatori, che saranno genitori dei ragazzi. Per quanto riguarda l’aspetto tecnico, l’obiettivo principale è il miglioramento individuale, che dovrà riflettersi poi su quello di squadra. Vogliamo creare una scuola di formazione di pallacanestro, dove sia gli atleti sia i tecnici abbiano la possibilità di crescere attraverso il confronto quotidiano».

Il roster del team serie C Teens Basket Biella: Matteo Lavino, Fabrizio Gagliano, Alessandro Guzzon, Alberto Caroli, Luca Vioglio, Michele Bona, Nicolò Cerri, Strainja Zimonjic, Zacarias Bertoglio, Martino Maffeo, Edoardo Angelino, Alessandro Brusasca, Riccardo Curvà, Pietro Ramella (in attesa di nulla osta definitivo dalla società Biella Next).

Aggregato per la preparazione: Marcos Paulo.

Lo staff della prima squadra

Capo allenatore: Luca Garri, assistenti Roberto Martinotti, Luca Antona. Preparatori atletici: Marco Pivotto e Nicolò Scotti. Staff medico: osteopata Pietro Delle Donne. Team manager e dirigente accompagnatore: Sergio Cristofoli. Dirigente addetto arbitri: Salvatore Curvà.

I numeri del Teens Basket Biella per la stagione 2023-2024.

Il settore giovanile del Teens potrà contare su circa 130 tesserati per le squadre tra le serie C e l’under 13 e più di 200 nel minibasket.

Squadra under 19-17 silver: 18 elementi con allenatori Luca Garri, Ermanno Ramella, Giovanni Chiariello.

Under 17 silver Teens-Trivero Basket con 15-16 elementi allenata da Luca Garri e Nico Di Biase.

Under 14 silver con 18 elementi allenati da Luca Antona e Luca Cavalera.

Under 13 silver con 15 elementi allenati da Luca Garri e Davide Baro.

Esordienti 1 con 18 elementi allenati da Roberto Martinotti e Luca Cavalera.

Esordienti 2 con 19 elementi allenati da Vincenzo Chiariello.

Eso 3 con 15 elementi allenati da Barbara Pietrobon.

Inoltre attività di Minibasket nei centri di Masserano, Cossato, Pettinengo, Biella, Tollegno, Pralungo, Graglia, Valle San Nicolao, Pollone, Borriana, con l’obiettivo di raggiungere quota 250 bambini delle annate dal 2013 al 2017.

Per informazioni è possibile contattare Luciano D’Agostino al 335 5879707, Luca Garri al 345 795 8200, Roberto Martinotti al 371 312 3233.