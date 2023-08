Intervento dei Vigili del Fuoco questa notte al Piazzo in via Avogadro. Intorno alle 2,30 le squadre sono state allertate per intervenire per lo spegnimento del portone di ingresso di un locale nel borgo storico del Piazzo a Biella, nei pressi della ex funicolare.

Fortunatamente il danno, secondo una prima ricostruzione, dovrebbe essere rimasto circoscritto al solo portone in legno, ma sull'accaduto ci sono indagini in corso.